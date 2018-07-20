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مرأة

الخطوات الصحيحة لاستخدام مستحضرات العناية بالبشرة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:50 ص
صدى البلد
ريهام قدري
كشفت اختصاصية البشرة الدكتورة ناتاشا كوك في حديث لصحيفة الديلي ميل البريطانية، الترتيب الصحيح لاستخدام مستحضرات العناية بالبشرة.

وقالت كوك إن على السيدة أن تنظف بشرتها أوّلًا، ثم تضع السيروم بعدها حتى تتمكن بشرتها من امتصاص فوائده.

ونصحت ناتاشا بعد ذلك بتطبيق مرطب البشرة، والانتظار قليلًا حتى يمتص الجلد هذا الأخير قبل وضع الزيت.

وفي النهاية، قالت كوك إن على السيدة أن تطبّق الكريم الواقي من أشعة الشمس لحماية بشرتها من أيّ حروق أو تلف.

وأشارت ناتاشا إلى ضرورة التأكد من عدم دمج المكونات التالية الموجودة في مستحضرات العناية بالبشرة:

الفيتامين C مع الريتينول أو غيرها من المنتجات الحمضية مثل أحماض ألفا هيدروكسي.
الفيتامين C مع النياسينيميد أو فيتامين E
الفيتامين B3 وAHAs.
الريتينول مع حمض الهيالورونيك.
البنزويل بيروكسايد والريتينول
الريتينول والجلسرين.

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