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إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:56 ص
الاعلامية فرح - صورة
الاعلامية فرح - صورة ارشيفية
آية التيجي
بدأ منذ قليل حفل زفاف الإعلامية الشابة فرح علي على زوجها السيناريست محمد عبد المعطي وسط حضور كم كبير من نجوم الوسط الفني.

وقد ظهرت فرح بإطلالة رائعة وجميلة في فستان زفافها، وقد اختارت فستانا منقوشا من أسفل مثل فساتين سندريلا، والذي أعطاها إطلالة راقية ومميزة للغاية.

وقد اختارت فرح طرحة قصيرة على شعرها بالإضافة إلى ربط شعرها إلى الأعلى ليتلاءم مع إطلالتها وشكل فستانها الجميل، والمميز، وأيضا مع ملامحها الرقيقة.

وقد اختارت مكياجا مناسبا لملامحها، وأعطاها إطلالة طبيعية للغاية، لتظهر بشكل كامل وجذاب.

وقد ارتدت فرح عقدا جميلا يتلاءم مع إطلالتها، يتناسب مع شكل فستانها ويضيف لها بعض اللمسات الجميلة، وإليكم الصور التي توضح مدى أناقتها وجاذبيتها في حفل زفافها..
إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور
إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور
إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور
إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور
إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور
إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور
إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور
إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور
إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور
إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور
إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

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