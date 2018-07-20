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والدة الشاب المتوفى فى هاسيندا تكشف تفاصيل الواقعة..فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 04:44 ص
الشاب المتوفى
الشاب المتوفى
حمزة شعيب
قالت والدة الشاب أحمد الذى لقى مصرعه فى قرية "هاسيندا" نتيجة الإهمال : "مش مصدقة إنى مش هشوف ابنى تانى بسبب مصفاة مياه داخل البحر".

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامية "رشا نبيل" مقدمة برنامج "مصر النهاردة" والمذاع عبر قناة الأولى،:" إبنى توفى ثالث أيام العيد، عن عمر يناهز 28 عاما، وبحسب زملائه فى الرحلة اختفى ابنى تحت الماء ولم يستطع التنفس وحاول زملاؤه إنقاذه ولكنهم لم ينجحوا فى ذلك".

وأكملت:"عربية الإسعاف تأخرت فى الوصول ولم تكن مجهزة فور وصولها".

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