خالد عيش: يجب انتقاء مؤسسات الاستثمار الخاص

قال خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، أنه يجب انتقاء المؤسسات والشركات الخاصة التي تفتح الدولة لها أبوابا للاستثمار بداخلها.



وأكد رئيس النقابة العامة، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن بعض الشركات الخاصة التي في مجال الأغذية تسيء المعاملة للعمال، مضيفا أنها تعمل على طرد العمالة دون وجه حق.



وذكر أن قانون العمل بطيء في التنفيذ وأخذ الإجراءات بشأن حقوق العمال، مشيرا إلى أن الشركات الخاصة تقول للعمال" روح للقانون" في إشارة إلى عدم قدرته في التعامل معها.



وأوضح، رئيس النقابة العامة، أنه يجب خروج قانون العمل الجديد في أسرع وقت لضمان استقرار حياة العمال في ظل بطش الشركات الخاصة.



