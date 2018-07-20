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مرأة

تعرفي على قائمة أكلات خفيفة للشاطئ

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:31 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قد تحتار الأمهات وربات المنزل في تقديم اكلات مختلفة بالمصيف علي البحر ولكن يمكنك أن تتطلعي على أكلات خفيفة تناسب رحلتك إلى الشاطئ، فيمكنك عمل ساندوتشات خفيفة كـأكلات سريعة تصلح لوجبة الغذاء وتجنبك الوقوف كثيرا في المطبخ حتى لا تشعري بالملل وتستمتعي برحلتك..

ساندوتشات الفراخ بالمايونيز
المكونة من صدور فراخ مسلوقة ومقطعة إلى شرائح صغيرة وخس وملح وفلفل أسود وثوم وعصير ليمون ومايونيز واخلطي هذه المكونات جيدا وضعيها في خبز فينو أو لبناني.


سندوتشات البرجر
حضري همبرجر بيتي حتى يكون جاهزا للاستمتاع به في أوقات التنزه مع وضع المايونيز وورق الخس وشرائح طماطم وبصل.


السمك الفيليه
يقطع السمك الفيليه إلى أصابع طولية، ثم يضاف إلى السمك الفيليه عصير الليمون والملح والشطة وبهارات السمك والثوم، يقلب السمك الفيليه جيدًا حتى يتشبع بالخلطة ويترك لمده ساعة تقريبًا ثم يوضع السمك الفيليه في الدقيق ومن ثم في البيض المخفوق ثم يتم تجهيز الزيت على نار متوسطة الحرارة ويوضع السمك في الزيت ويترك حتى النضج ويؤخذ السمك فى أطباق فوم مغطاة بورق الفويل حتى لا يبرد أثناء الجلوس على البحر


سندوتشات البطاطس السوري:
تقلي البطاطس الصوابع ووضعها بخبز التورتيلا مع الكاتشب ولف الخبز علي البطاطس إغلاقه بطريقة جيدة ووضعه بورق الفويل واخذه الي الشاطئ


حواوشي :
يمكنك أن تحضري اللحم المفروم وتتبيله ببهارات الحواوشي وضعه بالخبز وبعد النضج يمكن تقطيعه الي سندوتشات صغيرة لوضعها بحقيبه البحر وتناولها كوجبة خفيفة مع المشروبات الغازية او العصائر .



سندوتشات الفول والطعمية
يمكنك ان تنوعي من اكلاتك علي البحر واحضارسندوتشات الفول والطعمية وغيرها من السندوتشات الشعبية الخفيفة .

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