تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

حرص عدد من نجوم الفن على الحضور لتقديم واجب التهنئة بزفاف السيناريست محمد عبد المعطي على عروسه الإعلامية فرح علي، وذلك بأحد الفنادق الكبرى.



وكان من بين الحضور النجم تامر حسني الذي جامل العروسين بالغناء، والمطرب هيثم شاكر، وأشرف عبد الباقي ، وشيماء سيف، والمخرج محمد سامي ، وكريم فهمي.



كان السيناريست محمد عبد المعطي شارك عددا محدودا من الأصدقاء في الاحتفال بليلة "الحنة" التي أقامها العروسان منذ أيام.



وكان العروسان قد أقاما حفل الخطوبة في مارس 2016 وسط حضور نخبة من الأصدقاء.



جدير بالذكر أن "عبد المعطي" حقق نجاحات خلال الفترة القصيرة الماضية، وشارك في رمضان الماضي بمسلسل" نسر الصعيد" للفنان محمد رمضان، كما تميزت فرح في تقديم البرامج الرياضية والمنوعات.