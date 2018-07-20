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شقيقة الشاب المتوفى بهاسيندا:حارس الشاطئ لم يكن مؤهلا للتعامل مع الحادث

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:05 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قالت سارة شقيقة الشاب أحمد الذى لقى مصرعه فى قرية "هاسيندا" نتيجة الإهمال، إن المواسير التى اصطدم بها أحمد كانت تبعد 40 مترا عن الشاطئ ولم تكن هناك أى تحذيرات من الإقتراب من هذه النقطة.

وتابعت سارة خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل مقدمة برنامج «مصر النهاردة» والمذاع عبر قناة «الأولى»،:"وكيل النيابة عاين المكان ووضع ترابيزة تحت الماء وتم شفطها من الماسورة".

وأكملت:"حارس الشاطئ لم يكن مؤهلا للتعامل مع الحادث ، معلقة:" لا حول له ولا قوة".


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