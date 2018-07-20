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محافظات

محافظ بورسعيد يكرم 49 من أوائل الشهادات المختلفة.. صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:52 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الاحتفالية التي نظمتها محافظة بورسعيد بالمركز الثقافي حيث تم تكريم ٤٩ طالبا وطالبة من أوائل الشهادات المختلفة لكل المراحل التعليمية إلى جانب المعلمين المتميزين.

وذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة والدكتور شمس الدين شاهين رئيس الجامعة والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التعليم والدكتور أمل عصفور رئيس فرع الأكاديمية ببورسعيد والدكتور محمد سالم عميد كلية التربية وعلي الألفي نقيب المعلمين ودكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس الأمناء وأولياء امور الطلاب المتفوقين.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم أعقبها عدد من الفقرات الفنية لفتاتين من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي نالت إعجاب جميع الحاضرين ثم قدمت فرقة عجمي عدد من العروض الفنية .

وأكد المحافظ بأن تكريم المتفوقين يأتي في إطار إعلاء قيمة الاجتهاد والمثابرة والحرص على التميز كما يأتي الاحتفال ليكون دافعا لباقي الطلبة والتلاميذ والمعلمين ليكونوا أهلا لمثل هذا التكريم وليكونوا نافعين لأنفسهم ولبلدهم في المستقبل.

وقد أهدى المحافظ درع المحافظة للمرة الأولى إلى الطالبة ندي حبيب الحاصلة علي المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي رياضة تقديرا للإنجاز الكبير الذي حققته ورفع اسم بورسعيد عاليا موكدا بأن الطالبة ندي وجميع الطلاب المتفوقين نماذج مشرفة نفتخر بها.

وأضاف بأن تفوق الطلاب يعد نتاجا لتعاون الأسرة والمدرسة والمعلم وأن ما قدمه الطلاب يعكس مدي الفهم والوعي والإبداع لديهم كونهم رسموا مستقبلهم بأنفسهم.

وأكد أن المحافظة ستستمر في سياستها لدعم التعليم ومحاربة الدروس الخصوصية ورعاية المتفوقين بالإضافة إلى دعم البنية التحتية لمنظومة التعليم للوصول لمستوي مدارس المحافظة إلى أعلى مستوى من الناحية الإنشائية والتجهيزات الفنية.

ولفت المحافظ إلى  أن جهود الدولة تركز في المرحلة الحالية علي بناء الإنسان بالتوازي مع خطط بناء الدولة الحديثة ومن أهم القواعد الأساسية لبناء الإنسان هو التسلح بالأخلاق أولا والعلم والعمل الجاد هذه الاركان الثلاثة هي الشعار التي سينطلق في إطاره العام الدراسي القادم في بورسعيد.
محافظ بورسعيد يكرم 49 من أوائل الشهادات المختلفة.. صور
محافظ بورسعيد يكرم 49 من أوائل الشهادات المختلفة.. صور
محافظ بورسعيد يكرم 49 من أوائل الشهادات المختلفة.. صور
محافظ بورسعيد يكرم 49 من أوائل الشهادات المختلفة.. صور
محافظ بورسعيد يكرم 49 من أوائل الشهادات المختلفة.. صور
محافظ بورسعيد يكرم 49 من أوائل الشهادات المختلفة.. صور
محافظ بورسعيد يكرم 49 من أوائل الشهادات المختلفة.. صور
محافظ بورسعيد يكرم 49 من أوائل الشهادات المختلفة.. صور
محافظ بورسعيد يكرم 49 من أوائل الشهادات المختلفة.. صور
محافظ بورسعيد يكرم 49 من أوائل الشهادات المختلفة.. صور
محافظ بورسعيد يكرم 49 من أوائل الشهادات المختلفة.. صور
محافظ بورسعيد يكرم 49 من أوائل الشهادات المختلفة.. صور

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