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فن

نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 04:21 ص
صدى البلد
محمد صبحى
شارك عدد من نجوم الفن والرياضة في الإحتفال بزفاف السيناريست محمد عبد المعطي والإعلامية فرح علي وذلك داخل أحد فنادق مدينة ٦ أكتوبر.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن أشرف عبد الباقى والمخرج ياسر سامي والمنتج محمد كارتر وحرمه الفنانة شيماء سيف وحسام الحسيني وكريم فهمي وكابتن محمد شوقي.. وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوا وصلات الرقص التي أشعلها نجم الحفل تامر حسني.
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور
نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور

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