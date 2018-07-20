الأربعاء.. لقاء اللجنة النقابية لعمال مصر مع أمين صندوق الاتحاد

قال حمدي عرابي رئيس اللجنة النقابية للعاملين باتحاد نقابات عمال مصر أنه تم تحديد يوم الأربعاء القادم موعدا لاجتماع اللجنة مع عادل عبد الفضيل امين صندوق اتحاد نقابات عمال مصر لمناقشة الوضع المالي للاتحاد وعرض رؤية اللجنة في كيفية العمل و المشاركة على إيجاد حلول للخروج من الازمة المالية التي يعاني منها الاتحاد منذ ثلاث سنوات.



وأضاف عرابي ان اللجنة رحبت واشادت بمقترح الزميل الصحفي عادل عبد الصبور نائب رئيس اللجنة و الخاص بتولي جريدة العمال وصحفييها مواجهة الحملات المسيئة اعلاميا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.



وجه عرابي نيابة عن اللجنة النقابية لاتحاد نقابات عمال مصر الشكر والتقدير لرئيس واعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام على الالتزام بصرف كافة المستحقات الماليه للعاملين في الاتحاد حتى الآن .



واختتم عرابي بتقديم التهنئة نيابة عن اللجنة لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بفوزه بالدورة النقابية 2018 / 2022.