أختها سببت لها المشاكل.. لماذا ضحكت هنا الزاهد كثيرا ثم بكت؟





الإعلامية منى الشاذلي قررت أن تعيد الكرة من جديد وتستضيف الفنانة الصاعدة هنا الزاهد، ربما الأمر له علاقة بما يطلبه الجمهور، أو هو تكريم على أعمالها في رمضان الماضي، أو أن الإعلامية القديرة تتعمد كسر رتابة الأحداث بلحظات من حكاوي طفولية وقصص إنسانية أخاذة.





الصدف السعيدة قد تضعك وجها لوجه أحيانا أمام تلك الإبتسامة الطفولية والعفوية النادرة، حتى وإن كان الفاصل بينكما منى الشاذلي وشاشة التلفزيون.الإعلامية منى الشاذلي قررت أن تعيد الكرة من جديد وتستضيف الفنانة الصاعدة هنا الزاهد، ربما الأمر له علاقة بما يطلبه الجمهور، أو هو تكريم على أعمالها في رمضان الماضي، أو أن الإعلامية القديرة تتعمد كسر رتابة الأحداث بلحظات من حكاوي طفولية وقصص إنسانية أخاذة.

ضحك ولعب



الضحكات لم تكن على ما تقوله هنا الزاهد خلال حديثها أو ترويه من مواقف، بقدر ما كانت الضحكات تخالط إحساس المتلقي بضرورة مشاركة طفلة في لعبة تعشقها



جاءت هنا إلى الأستوديو لتلقي وراءها ما يعتريها من نجومية وتسلم ما تجاوز الـ 10 سنوات من عمرها عند الباب، قصت بعفوية أحداث مسلسل أيوب الذي شاركت فيه النجم مصطفى شعبان في رمضان.







تحكي هنا أنها في إحدى محطات البنزين شاهدت عاملا يتابع إحدى حلقات مسلسل أيوب، وكان مصطفى شعبان يبكي أثناء الحلقة، وما أن شاهدها عامل البنزينة حتى قال لها بضجر "حرام عليكي .. ليكي نفس تعملي حاجة وأيوب بيعيط".



جد وحب



الحلقة الماضية لهنا الزاهد مع منى الشاذلي، جلبت لها مشاكل بسبب اعتراف أختها فرح أن هنا سريعة الوقوع في الحب.



الاعتراف فتح الباب للحالمين بالتقدم الى النجمة الصاعدة لكسب هذا الحب الذي قد يتوزع بدون حساب، وفقا لأختها فرح، وسعيا لاغتنام تلك الفرصة، تقول هنا " إن هناك سيدة تحدثت إليها فى الجيم وقالت لها إن لديها ولدا ويبحث عن عروسة".







لعنة السرطان



هنا الزاهد التي فقدت أحباء لها بسبب السرطان، تمنت أن تبني مستشفى مثل "بهية"، تقول: المستشفى الذى تتمنى بناءه ترغب فى تسميته باسم مستشفى رجاء، وهو اسم جدتها.



ودخلت هنا فى حالة من البكاء عندما تذكرت مرض جدتها وتأثرها بفترة علاجها بأحد المستشفيات وحزنها الشديد عليها.







حلم الطفل



حققت الفنانة هنا الزاهد، حلم أحد الأطفال مرضى السرطان، حيث زارته عقب فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطلب مقابلتها لحبه الشديد لها، عارضا عليها أداء أدوار وتقليد الفنانين.



وقالت هنا الزاهد إن إحدى صديقاتها تعمل متطوعة بالمستشفى، أرسلت لها الفيديو، وفورا قررت تلبية طلب الطفل

