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وفاة حالتين بشبرا باخوم نتيجة هجوم الثعابين على القرية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:04 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الدكتور نصيف الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن قرية شبرا باخوم بها أماكن غير نظيفة وهى سبب ظهور الثعابين، موضحا:"أسباب ظهور الثعابين بيئية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة" تقديم الإعلامية "رشا نبيل" والمذاع عبر قناة "الأولى":" أن أول حالة وفاة كانت يوم الإثنين لشاب عمره 32 عام وبعدها تم رفع حالة الطوارئ بالقرية".

وتابع أحد سكان القرية:" مستشفى القرية الوحيدة لا يوجد بها مصل مضاد، وحالتى الوفاة ماتوا فى الطريق لعدم وجود مستشفى قريب متوفر بها مصل".

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