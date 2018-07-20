وفاة حالتين بشبرا باخوم نتيجة هجوم الثعابين على القرية

قال الدكتور نصيف الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن قرية شبرا باخوم بها أماكن غير نظيفة وهى سبب ظهور الثعابين، موضحا:"أسباب ظهور الثعابين بيئية".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة" تقديم الإعلامية "رشا نبيل" والمذاع عبر قناة "الأولى":" أن أول حالة وفاة كانت يوم الإثنين لشاب عمره 32 عام وبعدها تم رفع حالة الطوارئ بالقرية".
وتابع أحد سكان القرية:" مستشفى القرية الوحيدة لا يوجد بها مصل مضاد، وحالتى الوفاة ماتوا فى الطريق لعدم وجود مستشفى قريب متوفر بها مصل".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة" تقديم الإعلامية "رشا نبيل" والمذاع عبر قناة "الأولى":" أن أول حالة وفاة كانت يوم الإثنين لشاب عمره 32 عام وبعدها تم رفع حالة الطوارئ بالقرية".
وتابع أحد سكان القرية:" مستشفى القرية الوحيدة لا يوجد بها مصل مضاد، وحالتى الوفاة ماتوا فى الطريق لعدم وجود مستشفى قريب متوفر بها مصل".