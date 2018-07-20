وفاة حالتين بشبرا باخوم نتيجة هجوم الثعابين على القرية

قال الدكتور نصيف الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن قرية شبرا باخوم بها أماكن غير نظيفة وهى سبب ظهور الثعابين، موضحا:"أسباب ظهور الثعابين بيئية".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة" تقديم الإعلامية "رشا نبيل" والمذاع عبر قناة "الأولى":" أن أول حالة وفاة كانت يوم الإثنين لشاب عمره 32 عام وبعدها تم رفع حالة الطوارئ بالقرية".



وتابع أحد سكان القرية:" مستشفى القرية الوحيدة لا يوجد بها مصل مضاد، وحالتى الوفاة ماتوا فى الطريق لعدم وجود مستشفى قريب متوفر بها مصل".