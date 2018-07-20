الزي الرسمي السعودي ينتصر على عنصرية مطعم بالمملكة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بإستنكار شديد إعلان نشر في صفحة تابعة لأحد المطاعم يشير إلى رفضه دخول زبائن بالزي الوطني السعودي.



ذكر الإعلان أن الدخول إلى المطعم يشترط الحجز المسبق والالتزام بالزي الكاجول ويمنع ارتداء الزِي الخليجي. وهو الأمر الذي لقي استنكار من رواد مواقع التواصل، واعتبروه إهانة وإساءة للمملكة.



ووفقا لما أشارت إليه وكالة اسبوتنيك الروسية فإن إمارة المنطقة الشرقية بالمملكة قامت بإصدار قرار يقضي بإغلاق المطعم.



كما أوضحت الإمارة بأنه تم استدعاء مالك المطعم لأخذ الإجراء المناسب. وتم التأكيد على أن هذا الإجراء من ثوابت وأنظمة البلاد في الاعتزاز بزيها الرسمي.

