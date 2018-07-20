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أخبار العالم

سيناتور ديمقراطي كبير: يتعين ألا يلتقي ترامب وبوتين في اجتماع ثنائي آخر

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:01 ص
فلاديمير بوتين ودونالد
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب
رويترز
قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إنه يتعين على الرئيس دونالد ترامب ألا يلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع ثنائي آخر إلى أن يعلم الأمريكيون ماذا دار خلال القمة الأولى بين الزعيمين في هلسنكي هذا الأسبوع.

وأضاف في بيان "إلى أن نعرف ماذا حدث خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين في هلسنكي، يتعين ألا تكون هناك أي لقاءات ثنائية أخرى للرئيس مع بوتين لا في الولايات المتحدة ولا روسيا ولا أي مكان آخر".

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