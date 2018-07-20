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رياضة

وزير الشباب والرياضة يؤازر أبطال مصر بدورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر

الجمعة 20/يوليه/2018 - 04:24 ص
صدى البلد
ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات دورة الألعاب الأفريقية الثالثة للشباب، والمقامة بالجزائر خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٨ يوليو الجاري حيث تواجد خلال مشاركة منتخب مصر في منافسات التايكوندو، بحضور كل من الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أحمد نصر رئيس الاتحاد المصري للتريثليون ورئيس إتحاد الاتحادات الإفريقية "الاوكسا"، واللواء أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحاد الأفريقي التايكوندو.

وفي منافسات التايكوندو حصلت مصر على ٢ ميدالية ذهب و١ فضية ١ برونز، وسلم الوزير الميدليات على اللاعبين.

كما تم تكريم "د.أشرف صبحي.. من قبل الاتحاد الدولي والأفريقي للتايكوندو.

وحققت مصر في أولى منافساتها ١٣ ميدالية متنوعة ٨ ذهبيات وفضيتين و٣ برونز، ٦ ميداليات متنوعة من نصيب منتخب مصر للجمباز، و٤ للتايكوندو، ٣ للجودو ٢ ذهب وفضية واحده.

وعبر الدكتور أشرف صبحي عن سعادته الكبيرة بالانطلاقة القوية للمنتخبات المصرية في الجمباز والتايكوندو والجودو، وقدم لهم التهنئة على أدائهم واقتناصهم ل١٣ ميدالية متنوعة.

وطلب من منتخبات مصر المشاركة في الدورة تحقيق مزيد من الميداليات وتصدر جدول ترتيب الدورة والحفاظ على الصدارة، متمنيا للجميع التوفيق وتحقيق نتائج تليق باسم ومكانة مصر العربية والإفريقية.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حضر حفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية الثالثة للشباب، كما التقى بنظيره الجزائري السيد محمد حطاب، لتفعيل سبل التعاون الرياضي والشبابي بين البلدين.
وزير الشباب والرياضة يؤازر أبطال مصر بدورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر
وزير الشباب والرياضة يؤازر أبطال مصر بدورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر
وزير الشباب والرياضة يؤازر أبطال مصر بدورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر
وزير الشباب والرياضة يؤازر أبطال مصر بدورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر
وزير الشباب والرياضة يؤازر أبطال مصر بدورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر

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