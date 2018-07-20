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حيل بسيطة للتخلص من الروائح الكريهة للتكييف

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:25 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قد يعاني الكثير في الصيف من روائح التكييف في المنزل والذي يحدث بسبب تكاثر البكتريا في الفلتر وانبوبات الماء بالتكييفوبالرغم من كل مميزاته بمختلف أنواعه وماركاته فإن عاقبة الرائحة الكريهة التى تخرج من التكييف وتنتشر فى الهواء لا تزال موجودة وتسبب إحراج للكثير من الناس وقد تكون هناك بعض الحيل للقضاء علي رائحة التكييف الكريهة .

قم بوضع زجاجة قريبة منك ، بها خليط من الخل الأبيض والماء وضع الخليط كله داخل بخاخة جيدة ،ويمكنك بذلك القضاء على البكتيريا والعفن الخارج من المكييف بصورة فعالة وطبيعية.

كما يمكنك رش الفانيليا بفلاتر الهواء التي تخرج من التكييف والتي تقضي علي خروج الهواء برائحة كريهة بعد تنظيف التكييف .

أو رش المعطر، مع تشغيل المحرك ، ثم تشغيل مروحة المكيف على أعلى درجة، مع تشغيل خاصية التبريد، ليقوم النظام بسحب المادة المنظفة داخله؛ لتقوم باستكمال عملها في القضاء على الروائح الكريهة، التي يسببها العفن داخل أنابيب التهوية

في حال استمرت الرائحة، يجب فتح غطاء المحرك، وإزالة فلتر الهواء الخاص بالمكيف وتغييره واستبداله بفلتر جديد، وأثناء تشغيل المحرك والمكيف، يتم ضخ المحلول من خلال البخاخ في منفذ دخول الهواء في مكان فلتر الهواء بعد نزعه، وهذه الطريقة تقضي على الروائح الكريهة تمامًا، وتعيد الرائحة المنعشة إلى السيارة .



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