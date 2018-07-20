محمد إمام يبدأ تصوير لص بغداد

أكد المخرج أحمد خالد موسىي أن تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "لص بغداد"، بدأ مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد الاتفاق مع باقى أبطال العمل.



الفيلم من بطولة محمد عادل إمام، ورصدت الشركة المنتجة ميزانية كبيرة له، خاصة أن الفيلم يتضمن السفر فى أكثر من بلد داخل مصر وخارجها، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والغموض والإثارة.



فيلم "لص بغداد" يعد التعاون الأول بين أحمد خالد موسى ومحمد عادل إمام فى السينما، وهو من تأليف تامر إبراهيم.



يذكر أن محمد إمام ينافس حاليا بفيلم "ليلة هنا وسرور" محققا نجاحا كبيرا فى شباك التذاكر، ووصلت إيراداته لـ 31 مليون جنيه فى 4 أسابيع عرض، ويشارك فى بطولته ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، أما آخر أعمال أحمد خالد موسى السينمائية فكان فيلم "هروب اضطرارى" بطولة أحمد السقا.