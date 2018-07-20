محكمة تركية ترفض طلب كانبيرا ترحيل أسترالي يجند مقاتلين لداعش

قالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب اليوم الجمعة إن محكمة تركية رفضت طلبا بترحيل رجل استرالي يعتقد أنه من أبرز المسؤولين عن تجنيد مقاتلين لتنظيم داعش وذلك في انتكاسة لجهود كانبيرا الرامية إلى محاكمته في استراليا.



وجرى الربط بين نيل براكاش المولود في ملبورن ومخططات لهجمات في استراليا كما ظهر في عدد من لقطات الفيديو والمجلات التابعة للتنظيم المتشدد. وتقول استراليا إنه قام بتجنيد رجال ونساء وأطفال من استراليا وشجع على أنشطة التشدد.



وقالت بيشوب في بيان "نشعر بخيبة أمل بعد أن رفضت محكمة كلس الجنائية في تركيا طلب ترحيل نيل براكاش إلى استراليا".



وأضافت "سنستمر في التواصل مع السلطات التركية فيما تبحث ما إذا كانت ستستأنف ضد القرار بشأن الترحيل".



وتضغط استراليا على تركيا لترحيل براكاش إليها منذ أن ألقي القبض عليه للمرة الأولى قبل نحو عامين.



وذكرت صحيفة ديلي تليجراف الاسترالية أن القضاء التركي أمر في البداية بإطلاق سراح براكاش لكنه اتهمه فيما بعد بموجب القانون التركي بأنه عضو في تنظيم داعش.



ولم يعلق على الفور متحدث باسم وزارة الخارجية التركية في اسطنبول ولم ترد السفارة التركية في استراليا على طلب تعقيب.



كانت الحكومة الاسترالية أعلنت عام 2016 مقتل براكاش في ضربة جوية بمدينة الموصل العراقية وذلك استنادا إلى معلومات مخابرات أمريكية خاطئة لكنها أكدت فيما بعد أن براكاش معتقل في تركيا.