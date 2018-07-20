ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

محكمة تركية ترفض طلب كانبيرا ترحيل أسترالي يجند مقاتلين لداعش

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:59 ص
صدى البلد
رويترز
قالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب اليوم الجمعة إن محكمة تركية رفضت طلبا بترحيل رجل استرالي يعتقد أنه من أبرز المسؤولين عن تجنيد مقاتلين لتنظيم داعش وذلك في انتكاسة لجهود كانبيرا الرامية إلى محاكمته في استراليا.

وجرى الربط بين نيل براكاش المولود في ملبورن ومخططات لهجمات في استراليا كما ظهر في عدد من لقطات الفيديو والمجلات التابعة للتنظيم المتشدد. وتقول استراليا إنه قام بتجنيد رجال ونساء وأطفال من استراليا وشجع على أنشطة التشدد.

وقالت بيشوب في بيان "نشعر بخيبة أمل بعد أن رفضت محكمة كلس الجنائية في تركيا طلب ترحيل نيل براكاش إلى استراليا".

وأضافت "سنستمر في التواصل مع السلطات التركية فيما تبحث ما إذا كانت ستستأنف ضد القرار بشأن الترحيل".

وتضغط استراليا على تركيا لترحيل براكاش إليها منذ أن ألقي القبض عليه للمرة الأولى قبل نحو عامين.

وذكرت صحيفة ديلي تليجراف الاسترالية أن القضاء التركي أمر في البداية بإطلاق سراح براكاش لكنه اتهمه فيما بعد بموجب القانون التركي بأنه عضو في تنظيم داعش.

ولم يعلق على الفور متحدث باسم وزارة الخارجية التركية في اسطنبول ولم ترد السفارة التركية في استراليا على طلب تعقيب.

كانت الحكومة الاسترالية أعلنت عام 2016 مقتل براكاش في ضربة جوية بمدينة الموصل العراقية وذلك استنادا إلى معلومات مخابرات أمريكية خاطئة لكنها أكدت فيما بعد أن براكاش معتقل في تركيا.

ترشيحاتنا

طبيب الساحر التركي: عالجناه بمصل مصري أنقذ حياته .. فيديو

قيادى بحركة فتح: محمد العبادي برر منذ أيام ما ستفعله إسرائيل بغزة

مصرع 3 أشخاص غرقا بحادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة برشيد

وزير الداخلية الأسبق فى التخابر مع حماس:عناصر إخوانية ألقت المولوتوف على السيارات.. فيديو

تركيا تعلن عن تطور جديد في قضية اغتيال السفير الروسي

إسماعيل يوسف ينعى سيف العماري برسالة مؤثرة

صحفية إيطالية: أليسون اجتاز الكشف الطبي فى ليفربول

بالأرقام.. حالة طلاق كل 4 دقائق .. ماذا حدث للمصريين؟

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

منة فضالى لـ مى سليم: مبروك الطلاق.. زمن الرجالة خلص

وزير الداخلية الأسبق فى التخابر: مجموعة من حماس اعتلت أسطح العمارات لنشر الفوضى.. فيديو

تعرف على تفاصيل إصابة أكرم توفيق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

فيديو

فيديو جراف.. أكاديمية الشرطة.. 122 عاما من الإنجازات
وزير الداخلية الأسبق فى التخابر: مجموعة من حماس اعتلت أسطح العمارات لنشر الفوضى.. فيديو
قيادى بحركة فتح: محمد العبادي برر منذ أيام ما ستفعله إسرائيل بغزة
وزير الرياضة يكشف حقيقة عودة الجماهير في موسم 2018.. فيديو
وزير الداخلية الأسبق فى التخابر مع حماس:عناصر إخوانية ألقت المولوتوف على السيارات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟