ضبط مصنع لإنتاج الهيروين بالعبور

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط مصنع لإنتاج مخدر الهيروين يديره 3 عاطلين ويعملون على توزيعه على التجار وتحفظت الأجهزة الأمنية على كمية كبيرة من مواد التصنيع وتولت النيابة التحقيق.



وكانت المعلومات السرية قد وردت للعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بوجود مصنع لإنتاج الهيروين في مدينة العبور.



فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية بالتنسيق مع رجال مكافحة المخدرات وتبين قيام تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بتصنيع مخدر الهيروين بمزرعة جمعية عرابي بمدينة العبور.



وعلى الفور داهمت قوة أمنية المكان وتم القبض على المتهمين الثلاثة وبحوزتهم كمية كبيرة من الهيروين الخام يقومون بخلطه بمواد أخرى لإنتاج مسحوق الهيروين وبيعه لتجار المخدرات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.