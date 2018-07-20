ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط مصنع لإنتاج الهيروين بالعبور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:50 ص
صورة أرشفية _ هيروين
صورة أرشفية _ هيروين
إبراهيم الهوارى
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط مصنع لإنتاج مخدر الهيروين يديره 3 عاطلين ويعملون على توزيعه على التجار وتحفظت الأجهزة الأمنية على كمية كبيرة من مواد التصنيع وتولت النيابة التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بوجود مصنع لإنتاج الهيروين في مدينة العبور.

فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية بالتنسيق مع رجال مكافحة المخدرات وتبين قيام تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بتصنيع مخدر الهيروين بمزرعة جمعية عرابي بمدينة العبور.

وعلى الفور داهمت قوة أمنية المكان وتم القبض على المتهمين الثلاثة وبحوزتهم كمية كبيرة من الهيروين الخام يقومون بخلطه بمواد أخرى لإنتاج مسحوق الهيروين وبيعه لتجار المخدرات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

ترشيحاتنا

إصابة جديدة بين أهالي شبرا بخوم بـ لدغة ثعبان

ترامب ينشر مقطع فيديو محرجا لـ هيلاري كلينتون

مصرع 3 أشخاص غرقا بحادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة برشيد

صحفية إيطالية: أليسون اجتاز الكشف الطبي فى ليفربول

وزير الرياضة: نسير على نهج الرئيس السيسي ونسعى لتطوير الرياضة.. فيديو

زفافها الليلة.. شاهد 10 صور من حنة المذيعة فرح علي

شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي

أليسون بيكر: سعيد لمزاملة محمد صلاح مرة أخرى.. وهو من شجعني للانضمام لليفربول

طبيب الساحر التركي: عالجناه بمصل مصري أنقذ حياته .. فيديو

أفضل ساعة لحدوث الحمل والأشهر المثالية خلال العام

منة فضالى لـ مى سليم: مبروك الطلاق.. زمن الرجالة خلص

مصر ترحب بجهود الرئيس البشير من أجل التوسط لإنهاء أزمة جنوب السودان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

فيديو

وزير الداخلية الأسبق فى التخابر: مجموعة من حماس اعتلت أسطح العمارات لنشر الفوضى.. فيديو
قيادى بحركة فتح: محمد العبادي برر منذ أيام ما ستفعله إسرائيل بغزة
وزير الرياضة يكشف حقيقة عودة الجماهير في موسم 2018.. فيديو
وزير الداخلية الأسبق فى التخابر مع حماس:عناصر إخوانية ألقت المولوتوف على السيارات.. فيديو
صدى البلد في مقر مجلة البيت.. المجلة تحتفي بعددها السنوي وتستعد لانطلاقة الصيف في أغسطس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟