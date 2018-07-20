عاصي الحلاني: أتمنى الأمن والاستقرار للشعب العراقي

نشر النجم عاصي الحلاني من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورة له.



وكتب عاصي": "أتمنى من كل قلبى الهدوء والاستقرار والأمن والأمان إلى العراق الحبيب والشعب العراقى الغالى وعودة الحياة الطبيعية الهادئة إلى جميع المحافظات العراقية".



كانت الشرطة العراقية قد أحبطت عملية انتحارية يقودها أربعة من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى، والتى استهدفت منظومة خطوط نفطية فى منطقة الصينية التابعة لقضاء بيجى على بعد 200 كم شمالى بغداد.