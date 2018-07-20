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مرأة

5 ملايين دولار أرباح كيم كارديشان من عطرها الجديد في 5 دقائق

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:04 ص
صدى البلد
ريهام قدري
حققت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مبلغًا ضخمًا بلغ حوالي 5 ملايين دولار في خمس دقائق فقط، فور اطلاقها مجموعتها الجديدة من العطور.

وأفادت عدّة تقارير صحفية، أنّ ثمن زجاجة العطر الواحدة تبلغ 45 دولارًا فقط.، ولعل الجزء الأكثر إثارة للإعجاب هو أن المليونيرة الشابة والشركة المصنعة لم ينفقا سنتًا واحدًا للقيام بالإعلانات التجارية، فبدلا من الإعلانات التقليدية اختاروا استخدام قوة وسائل التواصل الاجتماعي، فـ"كيم" معروفة بقدرتها الهائلة على الترويج للمنتجات من خلال انستجرام وغيرها من التطبيقات.

ولتعطي دفعًا أكبر لمنتجها الجديد، ارسلت النجمة البالغة من العمر 37 عامًا قوارير العطور الجديدة كهدية لزملائها المشاهير الذين نشروا الصور بدورهم على حساباتهم الشخصية.

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