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مرأة

نصائح لا تنسيها أثناء السفر برحلات الصيف

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:01 ص
صدى البلد
ريهام قدري
مع حلول فصل الصيف، تكثر الرحلات التي تترافق معها حيرة كبيرة لاعتماد التصاميم المريحة أثناء السفر سنقدم إليكِ أهم التصاميم والنصائح التي يجب أن تعتمديها وفقا لـ "townandcountrymag"

ضعي وشاحًا كبيرًا على كتفيك قد تستعينين به كغطاء

اعتمدي حقائب الكروس بادي Cross body.

احرصي على اعتماد التصاميم المحتشمة والتي تؤمن لكِ الراحة.

ارتدي طبقات عديدة من الملابس تفاديًا لتقلبات الطقس، واحرصي على أن تكون سهلة النزع.

تخلي عن عدساتك اللاصقة وضعي النظارات لتريحي عينيكِ.

اعتمدي حذاءً مريحًا يسهل تنقلكِ داخل المطار.

وفي حال كانت سفرتكِ طويلة جدًا اعتمدي بيجاما مريحة وأنيقة.

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