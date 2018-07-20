مصدر أمنى: متهمو إدارة مصنع هيروين العبور من شمال سيناء

قال مصدر أمنى بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية إن المتهمين بإدارة مصنع لإنتاج مخدر الهيروين بالعبور من محافظة شمال سيناء .



وأشار المصدر إلى أن المتهمين كونوا أكبر تشكيل عصابي لتوزيع المواد المخدرة بمحافظات القاهرة الكبرى واتخذوا من الطريق الإقليمى بطريق السويس وطريق الإسماعيلية وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.



وأضاف المصدر أن المتهمين قاموا بشراء مزرعة بالعبور وأقاموا بفيلا داخلها واتخذوا منها مصنعا لإعادة إنتاج الهيروين الخاص بعد خلطة بمواد أخرى مؤكدا أن موقع وكر المتهمين ساعدهم على سرعة التحرك والتنقل بين الطرق الرئيسية لترويج سمومهم البيضاء.



وكانت المعلومات السرية قد وردت للعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بوجود مصنع لإنتاج الهيروين في مدينة العبور فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية بالتنسيق مع رجال مكافحة المخدرات وتبين قيام تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بتصنيع مخدر الهيروين بمزرعة جمعية عرابي بمدينة العبور.



وعلى الفور داهمت قوة أمنية المكان وتم القبض على المتهمين الثلاثة وبحوزتهم كمية كبيرة من الهيروين الخام يقومون بخلطه بمواد أخرى لإنتاج مسحوق الهيروين وبيعه لتجار المخدرات كما تم ضبط سيارتين مرسيدس ولاند كروزر كانوا يستخدمونها فى التحركات ونقل الهيروين للمصنع.

