ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مصدر أمنى: متهمو إدارة مصنع هيروين العبور من شمال سيناء

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:14 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
قال مصدر أمنى بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية إن المتهمين بإدارة مصنع لإنتاج مخدر الهيروين بالعبور من محافظة شمال سيناء .

وأشار المصدر إلى أن المتهمين كونوا أكبر تشكيل عصابي لتوزيع المواد المخدرة بمحافظات القاهرة الكبرى واتخذوا من الطريق الإقليمى بطريق السويس وطريق الإسماعيلية وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وأضاف المصدر أن المتهمين قاموا بشراء مزرعة بالعبور وأقاموا بفيلا داخلها واتخذوا منها مصنعا لإعادة إنتاج الهيروين الخاص بعد خلطة بمواد أخرى مؤكدا أن موقع وكر المتهمين ساعدهم على سرعة التحرك والتنقل بين الطرق الرئيسية لترويج سمومهم البيضاء.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بوجود مصنع لإنتاج الهيروين في مدينة العبور فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية بالتنسيق مع رجال مكافحة المخدرات وتبين قيام تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بتصنيع مخدر الهيروين بمزرعة جمعية عرابي بمدينة العبور.

وعلى الفور داهمت قوة أمنية المكان وتم القبض على المتهمين الثلاثة وبحوزتهم كمية كبيرة من الهيروين الخام يقومون بخلطه بمواد أخرى لإنتاج مسحوق الهيروين وبيعه لتجار المخدرات كما تم ضبط سيارتين مرسيدس ولاند كروزر كانوا يستخدمونها فى التحركات ونقل الهيروين للمصنع.

ترشيحاتنا

مصرع 3 أشخاص غرقا بحادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة برشيد

منة فضالى لـ مى سليم: مبروك الطلاق.. زمن الرجالة خلص

السفير الإسرائيلي يطلب من سعد الدين إبراهيم تخفيف حدة الهجوم الإعلامي على دولته

لقراء صدى البلد .. انقل ملكية السيارة في 7 خطوات .. مستندات

تركيا تعلن عن تطور جديد في قضية اغتيال السفير الروسي

وزير الداخلية الأسبق فى التخابر مع حماس:عناصر إخوانية ألقت المولوتوف على السيارات.. فيديو

بكرى: تراجع وزيرة الصحة عن إذاعة السلام الوطنى موقف محترم

لهيطة يتبرأ من أزمة تصوير المنتخب بـ القبض على إسلام الشاطر

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

خبير بترولي: ثورة يوليو أممت أهم شركتين في مصر

بث مباشر .. مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسى ونظيره السودانى

أليسون بيكر: سعيد لمزاملة محمد صلاح مرة أخرى.. وهو من شجعني للانضمام لليفربول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

فيديو

فيديو جراف.. أكاديمية الشرطة.. 122 عاما من الإنجازات
وزير الداخلية الأسبق فى التخابر: مجموعة من حماس اعتلت أسطح العمارات لنشر الفوضى.. فيديو
قيادى بحركة فتح: محمد العبادي برر منذ أيام ما ستفعله إسرائيل بغزة
وزير الرياضة يكشف حقيقة عودة الجماهير في موسم 2018.. فيديو
وزير الداخلية الأسبق فى التخابر مع حماس:عناصر إخوانية ألقت المولوتوف على السيارات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟