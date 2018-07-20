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فن

أحمد ماهر يستأنف عرض "الملك مروان وحفيد طرزان" بداية العام

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:49 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
يستأنف الفنان القدير أحمد ماهر، عرض مسرحيته "الملك مروان وحفيد طرزان" المخصصة للأطفال من سن 4 أعوام وحتى 14 عاما، مع بداية العام الدراسي المقبل.

كان ماهر قد انتهى، من تقديم الملحمة الدينية "شباب في عيون الرسول" على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، والتي تناولت بطولات الشباب في عهد الرسول، وكيف عودهم "صلى الله عليه وسلم" على طاعة الله كأسماء بنت أبي بكر الصديق- رضي الله عنها- ودورها في هجرة الرسول من مكة إلى المدينة، وكذلك معوذ ومعاذ ودورهما في غزوة بدر رغم صغر سنهما، فضلا عن الصحابي أسامة بن زيد بن حارثة أصغر قائد للجيش في عهد الرسول.

"شباب في عيون الرسول" بطولة أحمد الكحلاوي، ومديحة حمدي، وأحمد ماهر، وأحمد عبدالوارث، وأحمد عزمي، ورضا إدريس، ولبنى الشيخ، وإيمان إمام، وسيد عبدالرحمن، وهادي خفاجي، فكرة وألحان وإنشاد أحمد الكحلاوي، تأليف وأشعار سراج الدين عبدالقادر، تصميم استعراضات مصطفى محسن، تصميم ملابس منة الله محمود، تنفيذ ملابس محمود سليمان، توزيع موسيقى أحمد رمضان، وإخراج صلاح لبيب

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