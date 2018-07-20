تعرف على سعر تذكرة حفل شيرين عبد الوهاب فى لندن

تحيى المطربة شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا فى إنجلترا يوم 25 أغسطس المقبل، وذلك على مسرح فندق هيلتون بارك لين، يشاركها الحفل المطرب الخليجى زايد الصالح.



وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر، وتبدأ من 200 إلى 1000 جنيه إسترلينى، أى ما يتراوح بين 4800 إلى 24 ألف جنيه مصرى.



وفى سياق آخر تعكف شيرين حاليًا على وضع لمساتها النهائية لألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الأسابيع المقبلة.