مريشيا يحفز لاعبي الفيصلي السعودي

طالب البلجيكي مريشيا ريدينك، مدرب فريق الفيصلي االسعودي الأول لكرة القدم، لاعبيه بمضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة من الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.



وثمّن المدرب البلجيكي خلال اجتماعه باللاعبين قبل بدء الحصة التدريبية، أمس الخميس، التي أجريت على ملعب النادي بانضباط وجدية الجميع في التحضيرات، مشددًا على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة التي وصفها بالمهمة.



وعمد البلجيكي مريشيا في الاجتماع إلى شرح بعض التمارين التكتيكية التي ينوي تطبيقها، قبل أن يفرض تمارين لياقية ركز من خلالها على زيادة المخزون اللياقي للاعبين، ومن ثم قسم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث أدت كل مجموعة عددًا من التمارين التكتيكية في مساحة صغيرة، اختتمها بمناورة على كامل مساحة الملعب.