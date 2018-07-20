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رياضة

الدوليون ينضمون إلى معسكر الهلال

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:03 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
انضم اللاعبون الدوليون السعوديون إلى معسكر فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمس الخميس، إلى المعسكر الإعدادي الذي يجرى حاليًا في النمسا، وذلك بعد تمتعهم بإجازة لمدة 21 يومًا عقب مشاركتهم مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم.

واللاعبون هم: محمد البريك، عبد الله المعيوف، علي البليهي، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، سالم الدوسري، محمد كنو، وعبد الله عطيف.

وكان الفريق الهلالي قد استأنف تدريباته، صباح أمس، بعد الفوز الكبير على رابيد لينز النمساوي بخماسية نظيفة أمس الأول في أولى مواجهاته الودية خلال معسكره الحالي.

وفرض البرتغالي خيسوس مدرب الفريق تدريبات بدنية متنوعة، على أن يخضع لاعبيه إلى تدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية اليوم الجمعة.

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