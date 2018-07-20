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اقتصاد

مستثمري بدر: تنمية القطاع الصناعي مرتبط بإقامة حوار مجتمعي بين الأطراف المعنية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:35 ص
صدى البلد
علياء فوزى و تصوير أشرف العمدة
قال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن تنمية القطاع الصناعي مرتبط فى المقام الأول بإقامة حوار مجمتعى بين الأطراف المعنية بالمنظومة الصناعية للاتفاق على توجه عام يعمل الجميع تحت مظلته.

وأضاف العادلى، خلال حواره ل "صدى البلد" أننا لدينا تباين فى وجهات النظر بين المجتمع الصناعى نتيجة عدم وجود حوار جاد يمكن البناء عليه كما هو الحال فى الدول الصناعية الكبرى حيث يعمل الجميع "الدولة و المسؤولين و المصنعين "داخل مسار واحد.

تابع: الحوار المجتمعى بين اطراف الصناعة غائب وأهدافنا ليست واضحة و آلياتنا غير دقيقة مشيرا إلى أن توحيد الرؤى داخل المنظومة الصناعية يفيد كل الأطراف حيث يساهم فى تحسين الميزان التجارى للدولة من ناحية وفتح أسواق جديدة للمصنعين من ناحية اخرى عوضا عن التى شهدت انكماشا خلال الفترة الماضية.

وأكد العادلى، أن تحقيق الأهداف والطموحات ليست بالشعارات وانما لابد من العمل عليه وهذه مسئولية الدولة ومجتمع الاعمال معا ، حيث تلتقى اهداف الدولة التى تتمثل فى تحسين الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات النمو الصناعى لتوفير فرص عمل و خفض معدلات البطالة وزيادة نسبة التشغيل فضلا عن رفع الصادرات وجلب عملة صعبة مع اصحاب الانشطة الصناعية لزيادةانتاجهم و تحقيق معدلات ربحية عالية.

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