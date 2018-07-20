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مؤيدو الرئيس الأمريكي يغردون.. دونالد ترامب والجمهوريون يوجهون ضربات موجعة للديمقراطيين.. تقارير صحفية تكشف نفاق وتدليس تشاك شومر زعيم الديمقراطيين

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:51 ص
صدى البلد
أحمد سيف الدين
• صورة تجمع زعيم الديمقراطيين ببوتين تثير ضجة في الولايات المتحدة
• ترامب يغرد متهكما بفيديو قديم لهيلاري كلينتون
• صحف أمريكية تساند ترامب في مواجهة موجة الانتقادات بعد هلسنكي

في الوقت الذي تبارت فيه وسائل الإعلام والديمقراطيين في جميع أنحاء البلاد الهجوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب القمة التي جمعته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جمع الديمقراطيون أسلحتهم للرد على تلك الانتقادات وتوجيه أقسى الضربات لقطبين من أقطاب الديمقراطيين وهم عضو مجلس الشيوخ تشاك شومر والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، حيث وجه العديد من الجمهوريين المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات لاذعة لزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، بسبب صورة له تجمعه مع فلاديمير بوتين.

أحرام على بلابله الدوح، وحلال للطير من كل جنس، ربما لو سمع الجمهوريون هذا البيت من أحمد شوقي، لتغنوا به لشومر، الذي تناقلت وسائل الإعلام العالمية والمحلية بيانه المعارض للقاء ترامب وبوتين، والذي جاء فيه: "إلى أن نعرف ماذا حدث خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين في هلسنكي، يتعين ألا تكون هناك أي لقاءات ثنائية أخرى للرئيس مع بوتين لا في الولايات المتحدة ولا روسيا ولا أي مكان آخر".

نشر موقع "ذا ويسترن جورنال" الأمريكي صورة لشومر يرجع تاريخها لعام 2003، تجمعه مع بوتين خلال الفترة الرئاسية الأولي، للروسي، والتي انتشرت بشكل فيروسي على شبكات مواقع التواصل الإجتماعي مصحوبة بإنتقادات لنفاق عضو الشيوخ.

انتشرت تلك الصورة في ذلك التوقيت لتحرج شومر الذي كال لترامب أصواع من الانتقادات بسبب قمة هلسنكي، حيث قال "عندما يكون هناك مستبدا مثل بوتين، لابد أن تظهر أمامه القوة. لكن ترامب أظهر ضعفًا مدقعًا.

ويبدو أن الانتقادات لا تأتي فرادي، حيث تزايدت ردود الأفعال الأمريكية على تلك الصورة، فأشار صحيفة ديلي واير، أن شومر كان يغني لحنا مختلف عام 2008، عندما كتب عمودًا في صحيفة وول ستريت جورنال يطالب بمساعدة روسيا ضد إيران.

وتساءل المواطنين الأمريكيين في تغريداتهم عن الثمن الذي كان يجب أن يدفعه شومر مقابل مساعدة بوتين ضد إيران؟ وأنهالت الردود في تقريرا صحفي تنقل على لسان عضو الشيوخ الأمريكي، تصريحات له بشأن روسيا.

قال شومر "يجب أن نتعامل مع روسيا كشريك متساوٍ عندما يتعلق الأمر بالسياسة في منطقة بحر قزوين، مع الاعتراف بدور روسيا التقليدي في المنطقة". وفي مضمار أخر صرح قائلا "يجب أن نمنح روسيا فرصة النجاح إذا انضمت إلى المقاطعة الإيرانية وتخلت عن إيرادات التجارة مع إيران، وهو الأمر الذي سيكلف الولايات المتحدة ما يقرب من 2 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار سنويًا".

وأضاف أيضا، "يجب أن نخبر السيد بوتين بأننا سنوقف بناء مواقع الدفاع الصاروخي المضاد للنووي في أوروبا الشرقية مقابل انضمامه إلى المقاطعة"، ربما يقول مدافعا أن أوباما تخي هو الآخر عن نظام الدفاع الصاروخي، إلا أن كلمات السيد شومر عن بوتين تتعارض بشدة مع موقفه من ترامب الذي يصفه بالخائن لعقد قمة معه.

وجاء دعم ترامب لهذا الهجوم القاسي على الجمهوريين، فمن المؤكد أن تشاك شومر ليس هو الديموقراطي الوحيد المنافق في السياسة الوطنية اليوم، حيث نشر دونالد ترامب في تغريدة له على تويتر، فيديو للمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، وهي تتمني الإزدهار والقوة لروسيا.


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