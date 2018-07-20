شاهد.. خطوات إنهاء عقود الخدمات الإضافية وتفويض عقد الإعاشة للحجاج

طرحت غرفة شركات السياحة آلية تفعيل عقود خدمات الطوافة على المسار الإلكترونى وفقا للإجراءات التنظيمية الخاصة بموسم حج 1439 هـ والتى تتضمن إنهاء عقود الطوافة على موقع المسار الإلكترونى.



حصل «صدى البلد» على صورة ضوئية تشمل شرحا تفصيليا لآليات "خطوات انهاء عقود الخدمات الإضافية وتفويض عقد الإعاشة "على المسار الإلكتروني للحج المقدمة للشركات السياحية.



أفادت الغرفة أن خطوات التفعيل تتضمن جزءين "خدمات أساسية" غير مفعلة حاليا على المسار وجارى تفعليها من قبل مؤسسة الطوافة السعودية، و"الخدمات الإضافية التي تم تفعيلها على المسار الإلكتروني للحج .