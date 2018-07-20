ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

شاهد.. خطوات إنهاء عقود الخدمات الإضافية وتفويض عقد الإعاشة للحجاج

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:25 ص
الحج السياحى
الحج السياحى
محمد الاسكندرانى
طرحت غرفة شركات السياحة آلية تفعيل عقود خدمات الطوافة على المسار الإلكترونى وفقا للإجراءات التنظيمية الخاصة بموسم حج 1439 هـ والتى تتضمن إنهاء عقود الطوافة على موقع المسار الإلكترونى.

حصل «صدى البلد» على صورة ضوئية تشمل شرحا تفصيليا لآليات "خطوات انهاء عقود الخدمات الإضافية وتفويض عقد الإعاشة "على المسار الإلكتروني للحج المقدمة للشركات السياحية.

أفادت الغرفة أن خطوات التفعيل تتضمن جزءين "خدمات أساسية" غير مفعلة حاليا على المسار وجارى تفعليها من قبل مؤسسة الطوافة السعودية، و"الخدمات الإضافية التي تم تفعيلها على المسار الإلكتروني للحج .
شاهد.. خطوات إنهاء عقود الخدمات الإضافية وتفويض عقد الإعاشة للحجاج
شاهد.. خطوات إنهاء عقود الخدمات الإضافية وتفويض عقد الإعاشة للحجاج
شاهد.. خطوات إنهاء عقود الخدمات الإضافية وتفويض عقد الإعاشة للحجاج
شاهد.. خطوات إنهاء عقود الخدمات الإضافية وتفويض عقد الإعاشة للحجاج
شاهد.. خطوات إنهاء عقود الخدمات الإضافية وتفويض عقد الإعاشة للحجاج
شاهد.. خطوات إنهاء عقود الخدمات الإضافية وتفويض عقد الإعاشة للحجاج
شاهد.. خطوات إنهاء عقود الخدمات الإضافية وتفويض عقد الإعاشة للحجاج
شاهد.. خطوات إنهاء عقود الخدمات الإضافية وتفويض عقد الإعاشة للحجاج
شاهد.. خطوات إنهاء عقود الخدمات الإضافية وتفويض عقد الإعاشة للحجاج
شاهد.. خطوات إنهاء عقود الخدمات الإضافية وتفويض عقد الإعاشة للحجاج
شاهد.. خطوات إنهاء عقود الخدمات الإضافية وتفويض عقد الإعاشة للحجاج
شاهد.. خطوات إنهاء عقود الخدمات الإضافية وتفويض عقد الإعاشة للحجاج
شاهد.. خطوات إنهاء عقود الخدمات الإضافية وتفويض عقد الإعاشة للحجاج

ترشيحاتنا

مسؤولة أمريكية تؤكد تدخل موسكو في انتخابات 2016

نائب رئيس اللجنة الأولمبية: طوكيو 2020 بحاجة لمساعدة أجنبية

حواس: 4 أسباب تؤكد أن التابوت لا يعود للإسكندر الأكبر.. فيديو

كاميرات المراقبة تكشف واقعة سرقة 200 ألف جنيه بالقطامية

حكم زيارة القبور والبكاء على الأموات

ضبط مصنع لإنتاج الهيروين بالعبور

محمد مهران يحتفل بخطبته على المخرجة مي عبد الحافظ

الأزهر فى أسبوع.. نفى ورقة مساعدة المطلقات المتداولة على السوشيال ميديا.. وإعلان نتيجة الشهادة الثانوية.. ورفع درجة 155 معيدا بالكليات.. ومجلس حكماء المسلمين يعقد مؤتمرا لمنصفي الإسلام من الغرب

مكتبة الإسكندرية تحتفل بأسبوع رحلة العائلة المقدسة إلى مصر

أزمات أحرجت رؤساء العالم بسبب حراسهم الشخصيين.. الفريق الأمني لأردوغان الأكثر شغبًا.. وماكرون ينضم إلى القائمة بسبب رئيس حراسه.. فيديو

لأول مرة فى مصر..إنشاء مصنعين لاستخراج المعادن والعناصر المشعة من رمال البرلس..ونواب البرلمان:يخدم قطاعات كثيرة.. ويخلق صناعات تكاملية جديدة

الزي الرسمي السعودي ينتصر على عنصرية مطعم بالمملكة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

فيديو

فيديو جراف.. أكاديمية الشرطة.. 122 عاما من الإنجازات
وزير الداخلية الأسبق فى التخابر: مجموعة من حماس اعتلت أسطح العمارات لنشر الفوضى.. فيديو
قيادى بحركة فتح: محمد العبادي برر منذ أيام ما ستفعله إسرائيل بغزة
وزير الرياضة يكشف حقيقة عودة الجماهير في موسم 2018.. فيديو
وزير الداخلية الأسبق فى التخابر مع حماس:عناصر إخوانية ألقت المولوتوف على السيارات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟