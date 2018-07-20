الجيش الإسرائيلي يكشف عن دبابات جديدة تستهدف الأفراد

كشف جيش الإحتلال الإسرائيلي بعض المعلومات حول دبابة جديدة قيد التطوير مصممة لتناسب متطلبات حرب العصابات، وذلك وفقا لما أوردته فرانس برس.



أشارت الوكالة الفرنسية أن تلك الدبابات الجديدة ستكون من طراز "ميركافا 4 باراك"، ومن المقرر استخدامها في غضون ثلاث سنوات، والتي ستعد أحدث طرازات دبابة ميركافا الإسرائيلية المصممة لقتال الجيوش التقليدية.



وأعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أن الطراز الجديد طور بحيث يناسب تغير طبيعة ساحات المعارك الحالية، حيث صرح قائد سلاح المدرعات الإسرائيلي "جاي حاسون"، تلك الدبابات لن تستخدم بالضرورة ضد جيوشا بل أفرادا. وأضاف أنها ستكون مجهزة بقدرات تكنولوجية بما في ذلك نظام استشعار يمنح قائدها عبر خوذته رؤية كاملة لما يحيط بالدبابة.



يستخدم جيش الإحتلال الدبابات على طول الحدود مع قطاع غزة خلال تصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة بسبب تظاهرات ومواجهات أدت إلى استشهاد أكثر من 140 فلسطينيا.



جدير بالذكر أن الدبابات الإسرائيلية استهدفت مواقع في قطاع غزة، ضد أفرادا زعم الكيان الصهيوني أنهم حاولوا التسلل إلى أراضيهم.

