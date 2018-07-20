إصابات كثيرة إثر انقلاب قارب سياحي بولاية ميزوري الأمريكية

قالت سلطات ولاية ميزوري الأمريكية إن قاربا سياحيا انقلب في بحيرة وعلى متنه أكثر من 20 شخصا في حادثة أسقطت "إصابات كثيرة".



وذكرت دائرة الحماية من الحرائق في مقاطعة ستون الجنوبية بالولاية عبر حسابها على تويتر أن عددا من الأشخاص نقلوا للمستشفى بعد الواقعة التي تعرض لها قارب (رايد ذا داكس) في بحيرة تيبل روك بالمقاطعة القريبة من مدينة برانسون.



ونقلت قناة (كيه.واي3) التلفزيونية عن دوج ريدر قائد شرطة مقاطعة ستون قوله إن هناك حالات وفاة ناجمة عن انقلاب وغرق القارب الذي كان يقل 31 شخصا بينهم أطفال.



وأضافت القناة نقلا عن ريدر أنه لا يعلم عدد من لقوا حتفهم وأن غواصين يمشطون المياه بحثا عن ركاب.



ولم يؤكد مكتب قائد شرطة مقاطعة ستون على الفور ما ورد في التقرير التلفزيوني.



ولم ترد شركة (رايد ذا داكس) التي تشغل مثل هذه القوارب بمدينة برانسون في ميزوري على طلب تعقيب.