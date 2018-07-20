مسؤولة أمريكية تؤكد تدخل موسكو في انتخابات 2016

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كيرستن نيلسن إن "ما من شك في أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016"، إلا أنها أشارت إلى أنه لا يوجد دليل على أن تدخل موسكو كان لمساعدة دونالد ترامب في الوصول إلى البيت الأبيض.



وأكدت نيلسن - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية/الخميس/ - دعمها لتقييم وكالات الاستخبارات الأمريكية أن روسيا تدخلت في الانتخابات، مضيفة أن التدخل الروسي كان يهدف إلى إحداث فوضى على كلا الجانبين.



من جهة أخرى، قالت نلسن إنه ينبغي للولايات المتحدة أن تستعد لمحاولة روسيا التدخل في الانتخابات التي ستجرى في الولايات الأمريكية هذا العام.