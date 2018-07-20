العمل والزواج القسريان وانتهاك الأطفال.. أشكال ظاهرة العبودية الحديثة.. تعرف على الدول العشرة في العالم تتواجد بها تلك العبودية.. كوريا الشمالية في المقدمة وإيران ودول أفريقية من بينهم

•ارتباط العبودية الحديثة بالأنظمة الديكتاتورية

•الأشكال المختلفة للعبودية الحديثة

•تعرف على الدول العشرة التي تتفشى فيها الظاهرة



بعدد يتخطي الـ 2.6 مليون عامل، تحتل شبه الجزيرة الكورية الشمالية المرتبة الأولي في قائمة أكثر الدول احتواء على واحد أو اكثر من أشكال العبودية الحديثة، وذلك وفقا لتقديرات أبرزها تقرير جديد نشرته مؤسسة "ووك فري".



واحد من كل عشرة أشخاص يعانون من قيود وأصفاد العبودية الحديثة في الدولة السرية، التي تجبر الأغلبية الساحقة من أبنائها على العمل القسري لصالحها، وذلك وفق ما كشفه استبيان أجري عام 2018، والذي أوضح أن إريتريا وبوروندي، يحتلان المرتبة الثانية والثالثة على التوالي بعد كوريا الشمالية.



من بين أشكال العبودية الحديثة كما ذكرت المؤسسة؛ الاتجار بالبشر والعمل القسري والزواج القسري وبيع الأطفال واستغلالهم الجنسي بالإضافة إلى شكل العبودية التقليدي نفسه.



واستنادًا إلى 71 ألف مقابلة أجريت في 48 بلدًا حول العالم، فإن حوالي 40.3 مليون رجل وامرأة وطفل هم ضحايا العبودية الحديثة، وهو الرقم الذي تصاعد منذ عام 2016 وقت إجراء المقابلات من بين هؤلاء تم إجبار حوالي 25 مليون شخص على العمل القسري بينما أجبر 15 مليون آخرين على الزواج القسري.



اشتركت منظمة واك فري هذا العام إلى مركز ليدن آسيا ومركز في كوريا الجنوبية ومقره سيول لجمع البيانات حول البلاد التي تتفشي فيها تلك الظاهرة، ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، تمكن الباحثون من مقابلة 50 شخصا من الهاربين من كوريا الشمالية، جميعهم باستثناء واحد منهم قالوا إنهم تعرضوا للسخرة.



كما خلص الباحثون إلى أن الدول العشر التي تصدرت قائمة العبودية الحديثة، تشير إلى وجود صلة بين العبودية الحديثة ووجود أنظمة قمعية في سدة الحكم. فتحتل كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وأفغانستان وموريتانيا وجنوب السودان مراكز متقدمة في تلك القائمة، كما ينضم إليهم كل من باكستان وكمبوديا وإيران في المراكز العشرة الأولى.



وعلى الرغم مما خلص إليه التقرير إلا أنه حذر من أن انتشار العبودية الحديثة من الممكن أن يطول بلدان متقدمة وذات دخل فري عالي، وحدد الولايات المتحدة التي كانت من بين الدول ذات الاستجابة العالية لتكون موطن لشكل من أشكال العبودية الحديثة.

