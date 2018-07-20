دبلوماسي صيني يؤكد أهمية التعاون مع بريطانيا لدعم العولمة الاقتصادية ومعارضة الحمائية

أكد السفير الصيني لدى بريطانيا "ليو شياو مينج" أهمية تعزيز التعاون بين بلاده وبريطانيا لدعم العولمة الاقتصادية ومعارضة الأحادية والحمائية.



وقال مينج - في كلمة خلال ندوة اقتصادية عقدتها كلية "تشيونج كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال" بالصين - "يجب على المجتمع الدولي الاختيار بين العزلة والانفتاح، بين الركود والتقدم، بين التفوق الذاتي والتعاون المربح للجميع."



وأضاف أن الصين وبريطانيا مدافعتان عن الانفتاح والتجارة الحرة، وأنه ينبغي عليهما ربط استراتيجيتهما التنموية وتعميق التعاون التجاري والاقتصادي من أجل الإسهام في بناء اقتصاد عالمي مفتوح.



وأشار مينج إلى أن حكومة بلاده ستواصل الالتزام بمعايير الانفتاح من أجل خلق بيئة أفضل للاستثمار.