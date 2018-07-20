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أخبار العالم

الصين تطور مركبة لنقل الأقمار الصناعية إلى مدارها بعد نفاد وقودها

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:51 ص
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت مجلة (العلوم والتكنولوجيا) الصينية أن الصين تطور حاليا مركبة فضائية تضطلع بمهمة إعادة الأقمار الصناعية إلى مدارها حال نفاد وقودها.

وأشارت المجلة إلى أن الوقود عامل رئيسي يحد من العمر الافتراضي للأقمار الصناعية، حيث تعمل معظم الأقمار الصناعية لسنوات بعد دخولها المدار، وتحترق في الفضاء بسبب نفاد الوقود.

ولفتت المجلة إلى أن أكاديمية تابعة للشركة الصينية لعلوم وصناعات الفضاء تطور المركبة، حيث ستستخدم بدلا من إعادة تزويد القمر بالوقود، ذراع روبوت للالتحام به ثم تحمل القمر للحفاظ على مداره الأصلي.

وقال كبير مصممي المركبة "هو دي" إنه بالمقارنة بالأبحاث الأجنبية التي تركز على إعادة تزويد الأقمار بالوقود الذي نفد منها، سيكون الخيار الصيني أكثر بساطة وفعالية، مشيرا إلى أن إنهاء المركبة سيستغرق نحو عامين.

وكان قمر الاتصالات الصيني "تشونغشينغ-9 إيه" فشل العام الماضي في دخول المدار المحدد مسبقا بعد إطلاقه، واستغرق القمر أسبوعين لإجراء تعديلات بالمدار للوصول للمدار الصحيح ما أدى لاستهلاك كمية كبيرة من الوقود وقصر حياة عمله.
وأدرج فريق العمل بالأكاديمية الصينية القمر "تشونغشينغ-9 إيه" كقمر محتمل لتطبيق التكنولوجيا الجديدة عليه.

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