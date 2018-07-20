مقتل 12 شخصا وإصابة 39 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة غربي الصين

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة (قانسو) شمال غربي الصين مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة 39 آخرين واعتبار 4 في عداد المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المقاطعة منذ أمس الأول /الأربعاء/.



وأشارت السلطات المحلية إلى أن كمية الأمطار الغزيرة التي هطلت حتى الآن على المقاطعة تجاوزت 100 ملليمتر، ما تسبب في خسائر فادحة في الممتلكات، وإلحاق أضرار بالغة بالطرقات والمرافق هناك.

