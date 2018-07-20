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أخبار العالم

مقتل 12 شخصا وإصابة 39 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة غربي الصين

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:23 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة (قانسو) شمال غربي الصين مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة 39 آخرين واعتبار 4 في عداد المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المقاطعة منذ أمس الأول /الأربعاء/.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن كمية الأمطار الغزيرة التي هطلت حتى الآن على المقاطعة تجاوزت 100 ملليمتر، ما تسبب في خسائر فادحة في الممتلكات، وإلحاق أضرار بالغة بالطرقات والمرافق هناك.

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