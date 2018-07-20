في الاتحاد الدولي لعمال المعادن والمناجم..الفقي:ضرورة النضال لتحقيق العدالة..المراغي:يجب مواجهة احتكار الشركات متعددة الجنسيات..وهب الله:نحارب خصخصة القطاع العام..أحمد حجاج:التطوير نيتنا ولانهدف للبيع

خالد الفقي: السياسات الرأسمالية أدت إلى إفقار الناس

المراغي يدعو وفود 18 دولة لزيارة المشروعات القومية

محمد وهب الله: لا لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام

مستشار وزير قطاع الأعمال العام: نهدف لتطوير الشركات ولا نية للبيع أو الخصخصة





بدأ المؤتمر الثالث للاتحاد الدولي لعمال المعادن والمناجم، تحت عنوان الآفاق المستقبلية لصناعة الصلب في ظل وحدة العمل والمقاومة والنضال ضد الإمبريالية، برعاية النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية.





وكان على رأس الحضور، جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنائب محمد وهب الله وعبدالرحمن عبدالغني الامين العام بنقابة الصناعات الهندسية واحمد حجاج مستشار وزير القوى العاملة ووبرديب داس مندوب الهند وفالنتينو باشو مندوب بريو وفيرانسيس مندوب البرازيل وبرئاسة المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.





ويقام المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، ويناقش الآفاق المستقبلية لصناعة الصلب بمشاركة الأمين العام للاتحاد العالمى للنقابات ووفود وخبراء هذه الصناعة الاستراتيجية من البرازيل واليونان والهند وأسبانيا وروسيا وألمانيا وباكستان وأوروجواى وبيرو وكولومبيا والكونغو وقبرص والبرتغال وبلجيكا وبنما والبانيا ومقدونيا وأوزباكستان إضافة إلى رؤساء اتحادات وشركات صناعة الصلب فى مصر.





قال خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، إن التحديات الراهنة والواقع المؤلم الذي تصنعه الرأسمالية المتوحشة، والإمبريالية الظالمة، يؤكدان على ضرورة النضال والتضامن بيننا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لشعوبنا، مضيفا: "تلك السياسات الرأسمالية أدت إلى إفقار الناس، حيث ازداد الغني غنًى، والفقير فقرًا، مما صب في صالح الإرهاب والاحتلال الإسرائيلي ودعاة التطرف".









وتابع: "السياسات العالمية المتوحشة تسببت خلال الخمس سنوات الماضية بدعمها للإرهاب وبشكل مباشر بدعم من دول رأسمالية متوحشة في مجموعة من النتائج والأرقام التي هددت وتهدد منطقتنا العربية،ومنها : دمار كامل للبنية التحتية لأربع دول عربية هي ليبيا واليمن والعراق وسوريا، بالاضافة الى 14 مليون لاجئ، و 8 ملايين نازح، و1.4 مليون قتيل وجريح و 30 مليون عاطل عن العمل، و 900 مليار دولار خسائر تدمير البنية التحتية والمواقع الإنتاجية.





أكد النائب جبالى المراغى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، علي أهمية أعمال المؤتمر الدولى لنقابات المعادن في بحث القضايا الحيوية التى تشغل بال العاملين فى الصناعات الاستراتيجية ومن أهمها مصانع الصلب التى تسهم بدور كبير من قبل الدول الصناعية الكبرى.





ودعا المراغى خلال المؤتمر الثالث للاتحاد الدولى للمعادن والمناجم والمنعقد بأحد فنادق القاهرة ويستمر حتى 21 يوليو "، وفود 18 دولة مشاركة بالمؤتمر بزيارة المشروعات القومية التى تنفذها الدولة وأن يكونوا سفراء لمصر .





وشدد جبالى المراغى حرص الاتحاد العام لعمال مصر على تدعيم علاقات التعاون مع نقابات العمال بمختلف الدول بما يعزز دور الحركة العمالية فى مختلف دول العالم فى تدعيم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التى يشهدها العالم.





وأوضح المراغى أن المؤتمر يؤكد دور عمال الصلب فى تطوير هذه الصناعة ومواجهة احتكار الشركات متعددة الجنسيات ويسلط الأضواء على ما يحيط بهذه الصناعة من مؤامرات لعل فى مقدمتها رفعة نسبة الجمارك على صناعة الصلب الأمر الذي يتطلب يقظة بالغة من الدول المنتجة للصلب وأهمية التعاون فيما بينها للتصدى لمحاولات الهيمنة الأمريكية على هذه الصناعة.





قال، النائب، محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الاتحاد وقياداته ضد خصخصة شركات قطاع الأعمال العام، أو بيعها، مضيفًا أنه يجب الوقوف بجانب تطوير تلك الشركات بما يحافظ علي كيانها وملكيتها للدولة،مشيرا إلى أنه، يجب الحفاظ على العمال وضمان استقرارهم، لنهم سواعد المستقبل.





وذكر الأمين العام للاتحاد، أن في عهد الرئيس السيسى تم بناء العديد من المصانع التي بالفعل ساندت في تطوير البنية التحتية، من أهمها قناة السويس وغيرها من المشروعات التي تهدف للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتوفير فرص عمل وتقليل نسبه البطالة.





وأوضح، وهب الله، أن المؤتمر يفعل دور عمال الصلب فى تطوير هذه الصناعة ومواجهة احتكار الشركات متعددة الجنسيات ويسلط الأضواء على ما يحيط بهذه الصناعة من مؤامرات لعل فى مقدمتها رفعة نسبة الجمارك على صناعة الصلب الأمر الذى يتطلب يقظة بالغة من الدول المنتجة للصلب وأهمية التعاون فيما بينها للتصدى لمحاولات الهيمنة الأمريكية على هذه الصناعة.





قال أحمد حجاج، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، إنه لا توجد نية لبيع أو خصخصة لشركات قطاع الأعمال العام، ونستهدف استغلال الأصول وتطوير الشركات.





جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الدولى الثاثلث لنقابات المعادن الذى تستضيفه النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، برئاسة المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بمشاركة وفود من 18 دولة.



