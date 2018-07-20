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أخبار البلد

هبوط اضطراراى لطائرة بضائع أوكرانية قرب مطار العلمين

الجمعة 20/يوليه/2018 - 05:44 ص
صدى البلد
أعلنت فضائية "أون لايف" فى نبأ عاجل لها عن هبوط اضطراري لطائرة بضائع أوكرانية قرب مطار العالمين .

وسنوافيكم بالتفاصيل ..

قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أن عطل فنى بمحركات طائرة مدنية أوكرانية الجنسية نتج عنه هبوط إضطرارى على مسافة حوالى 48 ميل من مطار العلمين المدنى .

اوضح العقيد تامر الرفاعي أن طائرة مدنية أوكرانية الجنسية طراز إنتونوف 26 هبطت إضطراريًا إثر حدوث عطل فنى بمحركاتها كانت متجهة من أوكرانيا إلى السودان .

اشار الى ان بدخولها المجال الجوى المصرى تم متابعتها إلى أن هبطت إضطراريًا ، وعلى الفور تم دفع عناصر من القوات المسلحة التى قدمت الرعاية الطبية اللازمة لمستقلى الطائرة وعددهم (6) وجميعهم بحالة صحية جيدة .

وجارى إستدعاء أطقم فنية من وزارة الطيران المدنى لتحديد أسباب العطل وإصلاحه .

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