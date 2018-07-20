ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

سانشيز يحل مشكلة تأشيرة دخول الولايات المتحدة وينضم لجولة يونايتد

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:29 ص
اليكسيس سانشيز
اليكسيس سانشيز
رويترز
قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن المهاجم اليكسيس سانشيز سينضم إلى الفريق في جولته في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد بعدما حل اللاعب التشيلي مشكلة التأشيرة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سانشيز لم يحصل على تأشير دخول بسبب صدور حكم ضده من محكمة اسبانية في فبراير شباط بالسجن لمدة 16 شهرا مع إيقاف التنفيذ بتهمة الاحتيال الضريبي.

وأبدى جوزيه مورينيو مدرب يونايتد في وقت سابق من الأسبوع الحالي قلقه من استبعاد اللاعب من الرحلة إذ يعاني الفريق من غياب عدة لاعبين بسبب حصولهم على راحة بعد انتهاء كأس العالم.

ترشيحاتنا

مصدر أمنى: متهمو إدارة مصنع هيروين العبور من شمال سيناء

خبير بترولي: ثورة يوليو أممت أهم شركتين في مصر

برلمانى يتقدم بتعديل على مادة مخالفات المبانى فى قانون البناء الموحد

مسؤولة أمريكية تؤكد تدخل موسكو في انتخابات 2016

انخفاض صادرات اليابان إلى أمريكا للمرة الأولى في 17 شهرا

بشير التابعي يكشف حقيقة حبسه 4 أيام

شاهد.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة في جزر المالديف

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية.. اكتشاف مادة سائلة تغمره.. ومصدر: ليس زئبق أحمر.. صور

حكم صلاة الحاجة للزواج من شخص معين

أطول رحلة عمرة في التاريخ.. الحاجة سعدية ذهبت بحقيبة هيروين وعادت بحب الملايين ..أهالي قريتها يستقبلونها بزفة بلدي.. وتؤكد: ما تعرضت له إحساس مؤلم.. وأشكر الرئيس السيسي الذي لا ينسى أبناء وطنه

نجوم الفن والرياضة يحتفلون بزفاف الإعلامية فرح علي والسيناريست محمد عبد المعطي..صور

ترامب ينشر مقطع فيديو محرجا لـ هيلاري كلينتون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

فيديو

فيديو جراف.. أكاديمية الشرطة.. 122 عاما من الإنجازات
وزير الداخلية الأسبق فى التخابر: مجموعة من حماس اعتلت أسطح العمارات لنشر الفوضى.. فيديو
قيادى بحركة فتح: محمد العبادي برر منذ أيام ما ستفعله إسرائيل بغزة
وزير الرياضة يكشف حقيقة عودة الجماهير في موسم 2018.. فيديو
وزير الداخلية الأسبق فى التخابر مع حماس:عناصر إخوانية ألقت المولوتوف على السيارات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟