المتحدث العسكرى:هبوط اضطرارى لطائرة أوكرانية على مسافة 48 ميلا من مطار العلمين

أشار إلى أن بدخولها المجال الجوى المصرى تم متابعتها إلى أن هبطت إضطراريًا ، وعلى الفور تم دفع عناصر من القوات المسلحة التى قدمت الرعاية الطبية اللازمة لمستقلى الطائرة وعددهم (6) وجميعهم بحالة صحية جيدة .



وجار استدعاء أطقم فنية من وزارة الطيران المدنى لتحديد أسباب العطل وإصلاحه .

قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أن عطلا فنيا بمحركات طائرة مدنية أوكرانية الجنسية نتج عنه هبوط اضطرارى على مسافة حوالى 48 ميل من مطار العلمين المدنى.أوضح العقيد تامر الرفاعي أن طائرة مدنية أوكرانية الجنسية طراز إنتونوف 26 هبطت اضطراريًا إثر حدوث عطل فنى بمحركاتها كانت متجهة من أوكرانيا إلى السودان .