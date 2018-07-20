الصحف السعودية: تنديد عربي وعالمي بقانون القومية الإسرائيلي العنصري..زيارة الرئيس السيسي للسودان..مصير عائلة القذافي بعد 7 سنوات من مقتله..وول ستريت: محمد بن سلمان سينجح مثل جده

•الجامعة العربية تدين مصادقة البرلمان الإسرائيلي على قانون القومية

•الرئيس المصري يصل إلى السودان في زيارة رسمية

•مصير غامض لعائلة القذافي بعد 7 سنوات من مقتله

•زيارة تاريخية للرئيس الصيني للإمارات

•وول ستريت جورنال: محمد بن سلمان سينجح مثل جده.. في بناء سعودية جديدة

•السعودية توقع اتفاقية مع شركة إسبانية لتوريد 5 سفن حربية



أولت الصحف السعودية، اليوم الجمعة، اهتماما لعدد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية والتي يأتي في مقدمتها ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط من إدانة الجامعة العربية مصادقة البرلمان الإسرائيلي على قانون القومية، حيث أدانت الأمانة العامة للجامعة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون القومية اليهودية ووصفته بالعنصري، مؤكدة أن هذا القانون وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة قوانين باطلة ومرفوضة ولن ترتب للاحتلال أي شرعية.



ووعدت الجامعة العربية، في بيان، أن المصادقة على هذا القانون الخطير تنطوي على تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية، وامتداد للإرث الاستعماري، وترسيخ لممارساتها العنصرية، وفي مقدمتها إلغاء الآخر عبر فرض الوقائع على الأرض بالقوة، وعبر تقنين الاستيطان وإطلاق يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من العبث من خلال مصادرة الأراضي وتجريفها وهدم المنازل وهضم الحقوق الفلسطينية.



كما علقت الصحيفة ذاتها على زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى السودان في زيارة رسمية هي الأولي بعد إنتخابه لفترة رئاسية ثانية، والتي يعقد خلالها الرئيسان البشير والسيسي جلسة مباحثات ثنائية مساء اليوم بالقصر الجمهوري تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعديد من القضايا السياسية والتجارية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والقضايا التي تشهدها المنطقة، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.



وتساءلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصير عائلة القذافي بعد 7 سنوات من مقتله، وذلك بعدما أصدرت قاضية لبنانية حكمًا بمنع هانيبال، الابن الخامس للقذافي، من مغادرة لبنان لمدة عام، في دعوى أقامها المواطن اللبناني حسين حبيش يتهمه فيها بتشكيل جماعة إرهابية، والخطف والشروع في القتل، وفقًا لصحيفة ديلي ستار اللبنانية. وقد أرسلت القاضية ريتا غنطوس مذكرة بشأن منع هانيبال إلى أجهزة الأمن العام لتنفيذ القرار.



بينما اهتمت جريدة الرياض بما نشرته هيئة السياحة السعودية بشأن مبادرتها لتطوير جزر فرسان بمنطقة جازان وتحويلها إلى وجهة سياحية مميزة كجزء من برنامج التحول الوطني 2020 . حيث أشارت الهيئة إلى أن المبادرة تسعى لاستغلال ميزات جزر فرسان من حيث وفرة الشعاب المرجانية والشواطئ الخلّابة والتراث الحضاري الغني والخصائص الثقافية الفريدة والمياه النقية والموقع الجغرافي المميز، إلى جانب وفرة غابات المانجروف والكائنات البحرية المتنوعة والحيوانات والطيور النادرة .



وبينت الهيئة أن المبادرة تضم عددًا من المنتجات السياحية من فنادق ومنتجعات بيئية ساحلية ومراكز وأنشطة بحرية ومواقع ترفيهية وخدمية ومواقع تراثية ، متوقعة أن تسهم المبادرة في تحقيق إيرادات سنوية تقدر بنحو 531 مليون ريال ، ووصول نحو 375 ألف سائح سنويًا للجزيرة ، وتوفير 1760 غرفة فندقية ، وخلق فرص عمل تقد بنحو 6212 وظيفة مباشرة .



ونقلا إلي جريدة سبق التي أبرزت أهم دلالات الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج لأبوظبي يوم الخميس، حيث تعد الزيارة الأولى لرئيس صيني إلى الإمارات منذ 29 عامًا وفقًا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا. وأبرزت ما قاله قادة ومسؤولون بدولة الإمارات العربية المتحدة إن بلادهم ترحب بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ ويرونها فرصة لتعزيز التعاون الثنائي بكل الجوانب.



جدير بالذكر أن شي وصل إلى الإمارات أمس الخميس للقيام بزيارة دولة بدعوة من نظيره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتلك هي الزيارة الأولى لرئيس صيني للإمارات في 29 عامًا. ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية وام عن نائب الرئيس ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قوله إن "الزيارة التاريخية" ستحتفل بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين وستقيم مرحلة جديدة من التعاون المثمر والمستقبل الواعد.



وذكرت صحيفة عكاظ ما نقلته عن وول ستريت جورنال، من أن محمد بن سلمان سينجح مثل جدِّه.. في بناء سعودية جديدة، حيث رجحت الصحيفة الأمريكية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سينجح في بناء السعودية الجديدة، سائرًا على خطى جده الملك عبدالعزيز الذي وحد البلاد، وأعلن قيام المملكة العربية السعودية في 1932.



وذكرت وول ستريت جورنال، في مقال كتبته ناشرتها السابقة كارين وايليوت هاوس، أن الملك عبدالعزيز هو المثال الذي يقتدي به الأمير محمد بن سلمان في الإصلاحات الكبيرة التي يقودها، خصوصًا عزمه تحديث السعودية، والوصول بها إلى الاعتماد على الذات. وزادت: هل يمكنه أن ينجح؟ وأجابت: إن نظرة إلى المتوازيات بين الأمير محمد بن سلمان وجده تشير إلى أن النجاح سيكون حليفه.



وكشفت عكاظ أيضا من أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية أعلنت عن الشراكة التجارية لسفن «أفانتي 2200» مع شركة نافانتيا الإسبانية، وسيبدأ مشروع بناء السفن خلال فصل الخريف القادم، وتُسلم آخر سفينة حربية بحلول عام 2022.



وافقت الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة نافانتيا الإسبانية على إنشاء مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية ما يوفر فرصة استثنائية لتعزيز مكانة الأنظمة المتكاملة والحلول التقنية المتطورة التي تقدمها شركة نافانتيا في السوق السعودية ومنطقة نفوذها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري السعودي بحلول 2030.



يوفر هذا العقد حوالي 6,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة لمدة خمس سنوات منها 1,100 وظيفة مباشرة، وأكثر من 1,800 وظيفة في الصناعات المساعدة وأكثر من 3,000 فرصة عمل غير مباشرة.



كما أعلن وزير الحج السعودي، محمد صالح بنتن، عن بدء وصول الحجاج الإيرانيين إلى السعودية، مؤكدا أنهم يعاملون كغيرهم من حجيج الدول الأخرى بلا تمييز. وقال بنتن خلال مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية إن "حجاج إيران يعاملون مثل أي حجاج آخرين بدأوا الوصول بعد إنهاء اتفاقياتهم مع هيئة الطيران المدني وتوقيعهم وشرائهم للخدمات والحزم التي يحتاجونها.

