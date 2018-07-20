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أخبار البلد

6 معلومات عن طائرة An-26 بعد هبوطها اضطراريا بالقرب من مطار العلمين

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:59 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة هبوطا اضطراريا لطائرة شحن أوكرانية من طراز إنتونوف 26 نتيجة عطل فنى وذلك قبل مطار العلمين بـ 48 ميلا بالإضافة الى عدم تعرض طاقمها لأى ـضرار وفى ‘طار ذلك نرصد أبرز 6 معلومات عنها ..

1-تخصص الطائرة " An-26" للشحن
2-تدمج بابًا منزلقًا لإدخال المواد المراد شحنها من المركبات
3-بمقدورها الطيران على ارتفاع يصل إلى 6 آلاف متر
4-أولى رحلاتها في 21 مايو من عام 1969 صنعت في أوكرانيا
5-أنتج 1398 طائرة من هذا الطراز تم تصدير 420 منها
6-تستخدمها بعض الدول لنقل البريد والشحنات العاجلة

من جانبه قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أن عطلا فنيا بمحركات طائرة مدنية أوكرانية الجنسية نتج عنه هبوط اضطرارى على مسافة حوالى 48 ميل من مطار العلمين المدنى.

أوضح العقيد تامر الرفاعي أن طائرة مدنية أوكرانية الجنسية طراز إنتونوف 26 هبطت اضطراريًا إثر حدوث عطل فنى بمحركاتها كانت متجهة من أوكرانيا إلى السودان .

أشار إلى أن بدخولها المجال الجوى المصرى تم متابعتها إلى أن هبطت إضطراريًا ، وعلى الفور تم دفع عناصر من القوات المسلحة التى قدمت الرعاية الطبية اللازمة لمستقلى الطائرة وعددهم (6) وجميعهم بحالة صحية جيدة .

وجار استدعاء أطقم فنية من وزارة الطيران المدنى لتحديد أسباب العطل وإصلاحه .

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