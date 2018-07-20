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منوعات

حديقة حيوان لندن تنقذ فرخ بطريق انكسرت بيضته قبل الأوان

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:53 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
تمكن القائمون على حديقة حيوان لندن من إنقاذ فرخ بطريق صغير الحجم بعد أن كسر أبواه البيضة قبل أوان فقسها دون قصد.

وبعد أن أدرك العاملون في الحديقة أن الفرخ، وهو أنثى، مازال على قيد الحياة أزالوا قطعا من قشرة البيضة من عليه باستخدام ملاقيط ثم نقلوه إلى حضانة.

وقالت سوزي هايد مسؤولة العناية بالبطاريق "غمرتنا الفرحة عندما بدأت تطلب الطعام بشدة بفتح فمها على اتساعه وإطلاق صيحات صغيرة. كانت هذه أول إشارة إلى أنها ربما تنجو".

وقضت أنثى البطريق الصغيرة التي أطلق عليها اسم رينبو الأسابيع القليلة التالية لذلك بالقرب من دمية على شكل بطريق تحت وهج مصباح تدفئة. وظل القائمون على حديقة الحيوان يطعمونها بأيديهم ثلاث وجبات يومية عبارة عن خليط من الأسماك والفيتامينات والمعادن.

وقالت هايد "يزيد وزن رينبو حوالي 20 بالمئة كل يوم بوتيرة ثابتة لذلك فهي تنمو بسرعة شديدة". وأشارت إلى أن الأنثى الصغيرة دائما ما تتوق للوجبة التالية.

ومن المتوقع أن تبقى رينبو التي تبلغ من العمر شهرا واحدا في غرفة الحضانة إلى أن تبلغ عشرة أسابيع إذ ينبغي أن يزيد وزنها من 73 جراما عند فقس البيض إلى حوالي ثلاثة كيلوجرامات.

وقالت هايد "يحدث أن تطأ البطاريق أحيانا فوق بيضها وحتى إذا نجا الفرخ فإنها دائما ما تلفظه".

لكن وبفضل العناية الخاصة المتوفرة في حديقة الحيوان وتمسك رينبو بالحياة، من المتوقع نقلها إلى "دار رياض البطاريق" لتتلقى دروسا في السباحة ثم تنضم إلى 80 بطريقا آخرين في حمام سباحة بالحديقة على مساحة 1500 متر مربع هو الأكبر من نوعه في بريطانيا.

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حديقة حيوان لندن تنقذ فرخ بطريق انكسرت بيضته قبل الأوان

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