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رياضة

جوارديولا مستاء من غياب لاعبيه بسبب العطلة عقب كأس العالم

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:54 ص
جوارديولا
جوارديولا
رويترز
قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن لاعبي الفريق الذين شاركوا مع بلادهم في كأس العالم ربما يغيبون عن مواجهة تشيلسي في درع المجتمع وافتتاح الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ضد ارسنال بسبب العطلة التي حصلوا عليها.

وشارك 16 لاعبا من بطل انجلترا في كأس العالم في روسيا من بينهم الانجليزيان جون ستونز ورحيم سترلينج والاسباني ديفيد سيلفا والبرازيليان ايدرسون وجابرييل جيسوس.

وبعد انتهاء البطولة يوم الأحد الماضي لم ينضم أغلب اللاعبين إلى تدريبات الفريق وأشار جوارديولا إلى أنه لن يتعجل عودتهم.

وقال المدرب الاسباني للصحفيين "هكذا يبدو الأمر. تحدثنا عن أنهم يجب أن يكونوا مستعدين عند عودتهم. لو كانوا مرهقين أو غير مستعدين للمشاركة في درع المجتمع وافتتاح الدوري ضد ارسنال فيجب عليهم الاستمرار في العطلة.

"لا يمكن نسيان مع فعلوه لكننا سنبدأ مرة أخرى. سننتظرهم سواء كانوا جاهزين لمساعدتنا أم لا. لو لم يكونوا جاهزين ذهنيا وبدنيا فلن يلعبوا".

وتحدث جوارديولا عن خيبة الأمل بعد الفشل في ضم جورجينيو بعدما انتقل اللاعب الايطالي إلى تشيلسي بعقد يمتد لخمسة مواسم.

وقال "شعرت بخيبة أمل (بسبب الفشل في ضمه). حاولنا لكن اللاعبين يذهبون إلى حيث يريدون.

"ربما كان خطأ لو جاء إلى هنا وربما أراد الذهاب إلى تشيلسي مع (المدرب الجديد) ماوريتسيو ساري. لو كان أراد الانضمام إلينا فهذا رائع لكن لو أراد الانضمام إلى تشيلسي فنتمنى له التوفيق".

وأضاف "نصحيتي دائما لكل لاعب أن يذهب إلى المكان الذي يريده".

ويلعب سيتي ضد تشيلسي بطل كأس الاتحاد الانجليزي في الخامس من أغسطس آب في مباراة درع المجتمع ثم يبدأ مشوار الدفاع عن لقب الدوري بعد ذلك بأسبوع عندما يحل ضيفا على ارسنال.

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