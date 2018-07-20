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أخبار البلد

الطيران المدني تبدأ التحقيقات في حادث طائرة الشحن الأوكرانية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:42 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
هبطت طائرة شحن بضائع أوكرانية من طراز انتينوف ٢٦ رحلة رقم 4 955 Kuy، اضطراريا صباح الْيَوْمَ الجمعة،نتيجة عطل فنى بالقرب من مطار العلمين،وذلك خلال رحلتها من كييف بأوكرانيا الى مدينة الخرطوم بالسودان والمخطط لها الهبوط بمطار العالمين للتزود بالوقود.

وقالت وزارة الطيران المدني،إن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار وفور اختفائها قام برج المراقبة بمطار العلمين بإبلاغ مركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة المصرية باحداثيات موقع الطائرة والذى قام بدوره فى الحال وتحديد موقع هبوط الطائرة والذى يبعد ٤٨ ميل عن مطار العلمين،ولَم ينتج عن هذا الهبوط الاضطراري وقوع أي إصابات بطاقم الطائرة وعددهم 6 أفراد.

وأضافت الوزارة،أنه توجه رئيس الادارة المركزية إلى مكان هبوط الطائرة لتحليل الحوادث بوزارة الطيران المدني وبصحبته طاقم فني لإجراء المعاينة الأولية وأخذ أقوال طاقم الطائرة والتحفظ علي الوثائق الخاصة بالطائرة والبدء في إجراءات التحقيق الفني للوقوف علي أسباب الواقعة .

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