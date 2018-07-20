ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. تمارين رياضية لحرق الدهون الزائدة في أسرع وقت

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:47 ص
صدى البلد
آيات أحمد
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، فقرة رياضية ومجموعة تمارين دائرية لحرق الدهون الزائدة فى أسرع وقت.

وقدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة، مجموعة من التمارين الرياضية والنصائح للتغذية السليمة أثناء اليوم وتمارين لزيادة حرق الدهون.

كان برنامج "صباح البلد" قد استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، من أبرزها "الفقرة الرياضية"، التي تقدّم يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا.

ترشيحاتنا

سحر نصر تبحث مع البنك الدولي دعم مشروع تنمية سيناء بمليار دولار

إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

الإعلامي أحمد الهواري يتعرض لحادث مروع.. صور

المالية تطلق موقعا إلكترونيا لمعرفة قيمة الضريبة العقارية المستحقة

تعليم البرلمان: لا يمكن تدريس مادة حقوق الإنسان بالمدارس

وزير الداخلية الأسبق فى التخابر: مجموعة من حماس اعتلت أسطح العمارات لنشر الفوضى.. فيديو

وزير الرياضة يكشف حقيقة عودة الجماهير في موسم 2018.. فيديو

استقبال حافل لقرينة الرئيس السيسي في السودان .. صور

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

ضبط مصنع لإنتاج الهيروين بالعبور

مقتل 12 شخصا وإصابة 39 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة غربي الصين

الرئاسة: الجهود المخلصة بين مصر والسودان بمثابة إعادة صياغة للعلاقات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

فيديو

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم
إشادة السيسي بتطور العلاقات بين مصر والسودان تتصدر نشرة صباح البلد
فيديو جراف.. أكاديمية الشرطة.. 122 عاما من الإنجازات
وزير الداخلية الأسبق فى التخابر: مجموعة من حماس اعتلت أسطح العمارات لنشر الفوضى.. فيديو
قيادى بحركة فتح: محمد العبادي برر منذ أيام ما ستفعله إسرائيل بغزة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟