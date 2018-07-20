الرئاسة: الجهود المخلصة بين مصر والسودان بمثابة إعادة صياغة للعلاقات

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجهود المخلصة المشتركة التي تم بذلها على مستوى العلاقات السياسية بين مصر والسودان خلال الأربع السنوات الماضية كانت بمثابة إعادة صياغة للعلاقات بينهما على نحو يتسق مع ما يجمعهما من روابط، وترسي أسس متينة لانطلاق التعاون الثنائي على المستوى التنفيذي في شتى المجالات لصالح شعبي البلدين.



وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مستهل زيارة للسودان، مساء أمس الخميس، جلسة مباحثات مع الرئيس السوداني "عمر البشير" في القصر الجمهوري بالخرطوم، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.



وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب خلال المباحثات عن سعادته بزيارة السودان، مشيرًا إلى ما تعكسه هذه الزيارة، التي تعد الخارجية الأولى له في الفترة الرئاسية الثانية، من خصوصية العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، التي يجمع بين شعبيهما روابط ثقافية واجتماعية وطيدة ممتدة عبر السنين.



وأشاد الرئيس السيسي بالتطورات الإيجابية المتواصلة في علاقات التعاون بين البلدين، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تطوير هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أوسع، بما يلبي طموحات شعبي وادي النيل الشقيقين نحو السلام والاستقرار والتنمية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السوداني أعرب من جانبه عن تقديره والشعب السوداني للعلاقات الأخوية التاريخية مع مصر وشعبها، لافتا إلى التاريخ المشترك ووحدة المصير التي تجمع بين البلدين والشعبين.

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