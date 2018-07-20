ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الرئاسة: الجهود المخلصة بين مصر والسودان بمثابة إعادة صياغة للعلاقات

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:50 ص
الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره السوداني
محمد عبد المنعم
أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجهود المخلصة المشتركة التي تم بذلها على مستوى العلاقات السياسية بين مصر والسودان خلال الأربع السنوات الماضية كانت بمثابة إعادة صياغة للعلاقات بينهما على نحو يتسق مع ما يجمعهما من روابط، وترسي أسس متينة لانطلاق التعاون الثنائي على المستوى التنفيذي في شتى المجالات لصالح شعبي البلدين.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مستهل زيارة للسودان، مساء أمس الخميس، جلسة مباحثات مع الرئيس السوداني "عمر البشير" في القصر الجمهوري بالخرطوم، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب خلال المباحثات عن سعادته بزيارة السودان، مشيرًا إلى ما تعكسه هذه الزيارة، التي تعد الخارجية الأولى له في الفترة الرئاسية الثانية، من خصوصية العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، التي يجمع بين شعبيهما روابط ثقافية واجتماعية وطيدة ممتدة عبر السنين.

وأشاد الرئيس السيسي بالتطورات الإيجابية المتواصلة في علاقات التعاون بين البلدين، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تطوير هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أوسع، بما يلبي طموحات شعبي وادي النيل الشقيقين نحو السلام والاستقرار والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السوداني أعرب من جانبه عن تقديره والشعب السوداني للعلاقات الأخوية التاريخية مع مصر وشعبها، لافتا إلى التاريخ المشترك ووحدة المصير التي تجمع بين البلدين والشعبين.
"

ترشيحاتنا

حكم جديد بسجن الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية 8 سنوات

الزي الرسمي السعودي ينتصر على عنصرية مطعم بالمملكة

مسؤولة أمريكية تؤكد تدخل موسكو في انتخابات 2016

شعراوي: التوسع في إنشاء الطرق المزدوجة بالمحافظات وإنارتها

استقبال حافل لقرينة الرئيس السيسي في السودان .. صور

أزمات أحرجت رؤساء العالم بسبب حراسهم الشخصيين.. الفريق الأمني لأردوغان الأكثر شغبًا.. وماكرون ينضم إلى القائمة بسبب رئيس حراسه.. فيديو

حازم إمام ينعي سيف العماري برسالة مؤثرة

لوجه جميل ومشرق.. أسرع خمس ماسكات طبيعية لا تحتاج سوى دقائق

برلمانية: سيتم تدريس مادة الأخلاقيات بنظام التعليم الجديد

فيديو جراف ..سعر الذهب اليوم فى مصر

الأردن يتدخل لمنع وزير إسرائيلي من اقتحام الأقصى

بالأسعار.. دليلك السياحى لقضاء إجازتك بالفيوم.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

فيديو

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم
إشادة السيسي بتطور العلاقات بين مصر والسودان تتصدر نشرة صباح البلد
فيديو جراف.. أكاديمية الشرطة.. 122 عاما من الإنجازات
وزير الداخلية الأسبق فى التخابر: مجموعة من حماس اعتلت أسطح العمارات لنشر الفوضى.. فيديو
قيادى بحركة فتح: محمد العبادي برر منذ أيام ما ستفعله إسرائيل بغزة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟