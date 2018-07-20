ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

كون هيه تواجه حكما قضائيا في قضية الرشوة لوكالة الاستخبارات

الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:13 ص
صدى البلد
أ ش أ
تواجه الرئيسة الكورية الجنوبية المخلوعة بارك كون هيه، اليوم الجمعة، حكما قضائيا جديدا، حيث ستنطق محكمة في سول بالحكم في تهم الرشوة والتهم الأخرى التي تورطت فيها وكالة الاستخبارات الحكومية، بعد أن تم الحكم عليها بالسجن لمدة 24 عاما بتهمة الفساد الذي أدى للإطاحة بها من منصبها.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن عقوبة اليوم من شأنها زيادة العقوبة السجن السابقة لمدة 24 عاما، والتي تقضيها الرئيسة المخلوعة حاليا بسبب سلسلة من اتهامات بالفساد وإساءة النفوذ.

وفي أوائل شهر يناير الماضي، اتهمت النيابة العامة بارك بتهم إضافية تشمل الرشوة والاختلاس وإهدار أموال الدولة لتقبّلها بشكل غير مشروع مبلغ 5ر3 مليار وون (3.2 مليون دولار ) من وكالة الاستخبارات الوطنية بين مايو عام 2013 وسبتمبر 2016.

وتم اتهام بارك كون هيه بإنفاق بعض الأموال لاستخدامها الخاص، بما في ذلك فواتير الهواتف السرية وتكاليف صيانة مسكنها الخاص في جنوب سول والعلاج الطبي، كما استخدمت الأموال أيضا للحوافز والمكافآت للمساعدين المقربين منها.

وطلبت النيابة العامة من محكمة الاستئناف في سول، اليوم الجمعة، بالحكم على الرئيسة السابقة بارك كون هيه بالسجن لمدة 30 عاما في سلسلة من اتهامات الفساد في فضيحة أدت إلى الإطاحة بها العام الماضي.

وتم توجيه اتهامات للرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بالتآمر مع إحدى صديقاتها لإجبار مجموعات أعمال كبيرة، بما في ذلك شركة سامسونج ، على التبرع بـ 4ر77 مليار وون إلى مؤسستين تحت سيطرة صديقتها.

وتقول الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة إن المحاكمات "ذات دوافع سياسية"، مشيرة إلى أنها لا تخضع لمحاكمة عادلة.

ترشيحاتنا

نائب رئيس اللجنة الأولمبية: طوكيو 2020 بحاجة لمساعدة أجنبية

الأردن يتدخل لمنع وزير إسرائيلي من اقتحام الأقصى

وزير الداخلية الأسبق فى التخابر: مجموعة من حماس اعتلت أسطح العمارات لنشر الفوضى.. فيديو

مسؤولة أمريكية تؤكد تدخل موسكو في انتخابات 2016

لوجه جميل ومشرق.. أسرع خمس ماسكات طبيعية لا تحتاج سوى دقائق

لأول مرة فى مصر..إنشاء مصنعين لاستخراج المعادن والعناصر المشعة من رمال البرلس..ونواب البرلمان:يخدم قطاعات كثيرة.. ويخلق صناعات تكاملية جديدة

تعليم البرلمان: لا يمكن تدريس مادة حقوق الإنسان بالمدارس

فيديو جراف ..سعر الذهب اليوم فى مصر

الإعلامي أحمد الهواري يتعرض لحادث مروع.. صور

6 معلومات عن طائرة An-26 بعد هبوطها اضطراريا بالقرب من مطار العلمين

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

للمعلمين.. سجل بياناتك للالتحاق ببرنامج تدريب المناهج الجديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

فيديو

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم
إشادة السيسي بتطور العلاقات بين مصر والسودان تتصدر نشرة صباح البلد
فيديو جراف.. أكاديمية الشرطة.. 122 عاما من الإنجازات
وزير الداخلية الأسبق فى التخابر: مجموعة من حماس اعتلت أسطح العمارات لنشر الفوضى.. فيديو
قيادى بحركة فتح: محمد العبادي برر منذ أيام ما ستفعله إسرائيل بغزة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟