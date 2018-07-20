الإفراج عن 336 على خلفية التظاهرات بعدة محافظات عراقية

أعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، اليوم / الجمعة / الافراج عن 336 معتقلا على خلفية التظاهرات الأخيرة في محافظات النجف والمثنى وميسان المطالبة بتحسين الخدمات الحكومية.



وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي - في بيان ، أوردته قناة ( السومرية نيوز ) - " إنه في آخر احصائية وردت من فرق الرصد التابعة للمفوضية تم الإفراج عن ٨٦ معتقلا على خلفية التظاهرات في محافظة النجف وفق المواد ٢٤ و٤٧٧ من قانون العقوبات".



وأضاف البيان أنه تم الإفراج عن ٧٠ معتقلا ومازال أربعة معتقلين لم يقرر مصيرهم قضائيا في محافظة المثنى "، مشيرا إلى الإفراج عن ١٨٠ معتقلا في ميسان تم إطلاق سراحهم جميعهم ما عدا ٣ معتقلين في مركز شرطة الصدر .



وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق منذ مطلع الشهر الحالي تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات والقضاء على الفساد تخللها أعمال عنف وحرق مقار الأحزاب السياسية.